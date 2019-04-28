【土瓜灣Cafe】純白簡約風格！社區小店歎精品咖啡、抹茶蛋糕

香港喝咖啡的潮流，要由街邊茶檔講起。那時咖啡還是平民飲品，而時至今時今日，喝咖啡已經是生活態度的體現，講究店內環境、咖啡豆產地、處理方法、烘焙程度等等，但這些要求卻並非港島人的專利，皆因咖啡店已經滿地開花，就連舊區土瓜灣也不例外。 攝影：曾兆璋

社區另一個家 精品咖啡店放空

店主兼咖啡師 Dorothy，以前住在土瓜灣，自小就在這裏讀書成長，眼見中上環的咖啡店開到成行成市，九龍區的卻寥寥可數，故此開店時，腦海首先閃過的選址，就是回到最熟悉的地方。「以往去旅行的時候，總覺得社區咖啡店有一種魅力，那種人與人之間很Close的感覺，讓人很嚮往。」仔細量度着水溫的她謂。的確，土瓜灣的Cafe少之又少，John Choy、樓上、Take a Break，五隻指頭數得完，唯有店子以Coffee Bar自居，賣點明確，不是「文青打卡」、也沒有浮誇呃Like的食物，就是純粹的賣咖啡。

Dorothy 自2011年接觸精品咖啡，被其味道的多樣性深深吸引住，後輾轉當上咖啡師，客人喝罷一句「好好飲」就是她的動力。

店舖設計簡約，空間感十足，還欠一份親切感，這就取決於咖啡師的性格。要知道香港的用餐文化向來保守，客人總是跟廚師坐得老遠的，Dorothy 就希望客人喝咖啡之餘，也能打開心扉，故店內設有吧檯位置，鼓勵交流。「特別喜歡跟客人分享咖啡知識、趣事見聞，有時客人只是怕醜，故自己不時都會採取主動，打開話題。希望他們以後來到，都會有種回家的感覺。」

店舖裝潢一貫純白格調，散發出一股小清新，又設戶外座位，客人可以吹著風歎啡，同時方便養狗人士。

自家烘焙咖啡豆 個性由奶啡做起

坊間咖啡店鑑於生意的考量，最多人喝的espresso和奶啡口味，多少也得迎合一下大眾，不過Dorothy就一於少理：「平常喝到的奶咖啡多是果仁、朱古力味道，我希望這裡賣的會有點不同。」店內的Houseblend以兩種非洲豆拼配而成，其果香味尤其突出，致使espresso有點像白桃汁；另一方面，其酸味也會放大了牛奶的甜，使奶啡變得像生果奶昔，兩者味道縱然有點不同，但也是容易入口。

White$38｜入口質感順滑，花香、果香怡人，後帶細緻甜味。

至於手沖咖啡方面，店內每月都會供應幾款自家烘焙豆，以及不時轉換的外國豆。講到咖啡豆，Dorothy 就特別雀躍：「精品咖啡吸引之處在於口味多變，就如紅酒般，不同的產地莊園、烘焙程度、處理手法的配搭，每每都會生出有趣的味道，讓人樂此不疲。」或許精品咖啡四字總是予人感覺超然，但本質其實跟茶相近，就這麼，以熱水泡出真味。筆者試過店內的Ethiopia GUJI - Kello G1，以水洗方法處理，入口果香充沛，帶微微酸味，開胃生津。怕熱也可點Cold Brew，比手沖厚身一點，帶些微蜜糖質感。若然有什麼口味要求的話，不妨直接跟咖啡師說吧。

按圖看咖啡及食物款式、價錢：

+ 6 + 5 + 4

On the Hill Coffee Bar

地址：土瓜灣漆咸道北435-439號寶暉大廈地下2號舖

電話：9841 4827

營業時間：星期一至五11am - 8pm，星期六日10am - 8pm