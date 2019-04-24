【一個人食譜】網民展廚藝享獨居快樂　一個人住煮咩好？

一個人住的日子，你如何對待自己的胃？ 我也是一個人住，看到網友在討論區分享「自己一個住的煮飯日子」，上載了不少入廚作品，瞬間有共鳴，於是按入想偷師學習，嘩！實在是「高手在民間」，令人佩服！

獨居久了，「一個人」慢慢成了習慣，愛下廚的人享受過程是種快樂，全神貫注地「煮嘢食」，沖淡了生活上的負能量，享受入廚做實驗的樂趣，也消耗了一個人無無聊聊的時光。

當「一個人」成了習慣，下廚可以是種嗜好，也是能照顧好自己的證明，一個人也該好好吃飯。（資料圖片/王嘉豪攝）

此篇也不一定給一個人住的朋友看，如果你對烹飪有熱誠，會「得閒煮兩味」，看完網友的佳作，或者會技癢「心思思」想下廚。話說回來，我先分享一下自己的經驗，一個人住其實幾難買餸，如果煮一道菜、一「嘜」米或者一個米粉，這樣沒有太大難度，少有剩飯剩菜，即使剩了也可包起留待翌日做午餐的飯菜。如果想做兩道菜，即使多一個湯，出事了…多數吃剩，分分鐘吃足兩、三日，它們仍未被消滅。你如果也是一個人住，會如何預備分量買餸呢？網友們的分享，也是你的習慣嗎？

如何預備「一個人飯」的材料及分量呢？去圖參考一下網友們的做法：（尹嘉蔚攝）

點撃下圖有網友們的分享，如何預備「一個人飯」的材料、分量及省時間的心得：

有人覺得下廚猶如上戰場「打仗」，然而有人認為烹飪是種享受，可以紓緩壓力，改善情緒。（【健康飲食】下廚提升專注力助抗抑鬱 煮食5大好處改善情緒）而一個人住更可以毫無顧忌，獨霸廚房大展身手，當然首要的條件是家中有個獨立的小廚房，事關香港愈來愈多納米樓及劏房，有個廚房也未必是容易事，或者考慮善用電飯煲也可以炮製很多簡單美食。

我「一個人的飯」，好好擺盤仿日系的風格，令用餐過程更愉快！（尹嘉蔚攝）

來到戲肉部分，網友們的下廚功夫實在讓人折服，一個人住丁點兒也不虧待自己，真正實踐「一個人好好吃飯」的快樂哲學！眼看他們無私分享自家的菜式，款款精美，有些更甚有大廚風範，家常菜有豬肉釀豆卜、蒸水蛋、番茄炒蛋、烤雞髀及肉醬意粉等，酒樓及餐廳「大菜」例如有蒜蓉蒸蝦、薑蔥炒蟹及分量十足的燒牛扒等。

文字也不足以表達網友們下廚功夫的厲害，按下圖欣賞各式各樣的「一個人住的菜式」，實在讓人甘拜下風：

+ 32 + 31 + 30

凡事有雙面刃，獨居當然也有好有壞，「一個人住」可以享有自由、自己話事、自己「想點就點」的權利，不過當中也需要一點勇氣，自己要面對家居及生活上的大小事、自己要負責供款及租金、自己負擔各項水電煤差餉和雜費、處理獨居時突襲的負面情緒；遇上快樂事，好些時候也得一個人回味。

你喜歡一個人生活嗎？

【第一屆武博】散打泰拳蔡李佛，薙刀意拳居合道，你知多少？還有手搏、八卦掌、太極大槍、菲律賓魔杖、史實歐洲長劍術、菲律賓魔杖……廢話少講，立即網上預約，參加5月3至5日九展武博「試手區」超過100個的體驗班，感受武術運動的博大精深！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁