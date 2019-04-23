【環保飲管】越南新出兩款蒲草飲管　即睇如何製成及3大優點！

環保是全球趨勢，餐飲業亦牽頭帶起「走塑」風氣，例如有餐廳停止供應膠飲管，不過萬一走塑配套不足，就很容易得失客人。除了膠飲管之外，市面上有不銹鋼飲管、紙飲管以及各式不同物料的飲管，早前就有越南人研究出蒲草製成的飲管，不僅$0.2就有一支，還有可食用等3大好處！

市面上各種物料製成的飲管愈出愈多樣，早前越南人Trần Minh Tiến就研發出「蒲草飲管」，亦稱為「野草飲管」。他在電視台訪問中提到，飲管原材料為湄公河三角洲附近種植的Lepironia articulata（石龍芻），分為鮮草飲管及乾草飲管兩種，沒有添加化學物及防腐劑，但仍然建議使用前以鹽水洗擦或用滾水浸一浸。

按圖看關於蒲草飲管的製作步驟：

蒲草飲管，一般建議於5至7天內使用，只要將鮮草飲管放入密實袋再貯存於雪櫃，可保鮮兩星期。如果想再延長保質期，可以用熱鹽水浸泡，晾乾後再放於陰涼處。（圖片來源：CỬA HÀNG 3T官網）

+ 3 + 2

乾飲管保質期較新鮮飲管長，可於室溫擺放6個月。（圖片來源：CỬA HÀNG 3T官網）

蒲草飲管除了環保之外，亦有3大好處：

（1）價格便宜

鮮草飲管售價（500支）－350,000越南盾（約港幣$118），即每支$0.23

鮮草飲管售價（1000支）－600,000越南盾（約港幣$203），即每支$0.2

乾草飲管售價（500支）－550,000越南盾（約港幣$186），即每支$0.37

乾草飲管售價（1000支）－1,000,000越南盾（約港幣$338），即每支$0.34

（2）可自然分解

野草物料純天然，並且能夠分解，只要放到有機回收箱即可。



（3）可食用兼具潔齒功效

被問到野草飲管可否食用，官方回答說：「你可以試試，野草飲管味道帶微甜，且含有豐富纖維，咀嚼過程中還能潔淨牙齒及牙肉。」而且飲管亦不會影響飲品的味道，因為它只有一陣淡淡的自然香氣。

除此之外，有人會關注飲管是否適合重用，官網就寫明若然在餐廳的話，並不建議重複使用，相反若只是自用的話，可清潔乾淨後再用多幾次。清洗方法很簡單，只需以乾淨毛巾擦淨飲管，晾乾後再放入雪櫃，留待下次使用。不過蒲草飲管的送貨範圍只有越南境內，之後可留意有沒有代購及海外運送等服務。

飲管有不同粗幼度，可一套購買。（圖片來源：CỬA HÀNG 3T官網）

整套購買的話，還會附上由椰子纖維製成的刷子，方便清潔內部。（圖片來源：CỬA HÀNG 3T官網）

除了「蒲草」之外，也可看看其他物料的環保飲管。

+ 2

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！

5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁