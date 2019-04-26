【飲水】每日到底要飲幾多水？男女原來有分別！營養師一文話你知

一天要喝多少水呢？8杯還是2000毫升，也有人說要喝到3700毫升，到底我們的水需求量是多少呢？飲料、咖啡算不算水呢，好食課這次的專欄要好好告訴你！ 文：林世航營養師

每天人體會流失多少水分？

依據年齡的不同，身體的水分含量約為50-70%，成年人約在60%左右，水分又影響許多生理作用，長期輕微的脱水也和慢性疾病的風險有關，所以維持水分的平衡十分重要。

人體水分有以下幾種的流失方式： ➤ 無體感的流失：450至 1900毫升，如：水分從體表的蒸散 ➤ 尿液：500至1000毫升 ➤ 呼吸：250至350毫升 ➤ 糞便：100至200毫升 ➤ 有感汗液：難以估計

在未計算到有體感的流汗情況下，約為1300毫升至3400毫升的流失，但人體的生化代謝也會產生水分，估計約會產生250至350毫升，可以些許補上人體的流失。

所以在沒有流汗的狀況下，一天需要補上1050至3100毫升的水分才能維持水分的平衡。

一天要攝取多少「水」？（點擊圖片看答案！）

水分的建議攝取量 包含飲用水、食物、湯

水分的建議攝取量是指「總水量」，並不是指「飲用水」！我們生活中的水分來源非常多元，從飲用水、咖啡、牛奶、湯等液體到食物都含有水份。

這些都應該被包含在一整天的水分攝取規劃中，所以可以將水分來源分成：液體水與食物水兩種。

不過，每個國家的食物種類差異太大，歐洲國家的食物可提供的水分約佔20-30%，伊朗大約為33%。如果是華人飲食，再加上湯則可以達到40%，所以其實要「喝」多少水，實在難以估計。

男生喝2000毫升，女生喝1500毫升的「液態水」，為何兩者有分別？（點擊圖片看答案！）

水的來源有很多種，如果可以從飲品中獲得其他營養素，如：綠茶的兒茶素、咖啡的綠原酸，一定要強迫喝白開水嗎？

我是認為只要不會有其他的身體負擔，像是熱量、糖、鈉等，任何形式的飲用水都是可以接受的。

【本文獲「好食課」授權轉載。】

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