【食物營養】金菇6大健康益處助減肥降血脂　3類人不宜食用！

金菇有豐富的營養價值，因為熱量低、蛋白高質，被視為有助減肥的食材，另有7大好處對健康有益。 不過有3類人不宜吃金菇，小心為上。

金菇，不但在日本流行，也深受香港人歡迎，更是火鍋、拉麵、烏冬的常備配料。金菇有「益智菇」的稱呼，種類很多，其中最著名的是米白色品種，通常在超市中出售。金菇有豐富的維他命、礦物質及人體所需的氨基酸，也屬低熱量高蛋白食物，有豐富的鉀及纖維，纖維量更比椰菜高兩倍，一直被納入幫助減重的日常膳食中。如果以進食金菇助瘦身，該配合少油的烹調方法，例如灼熟後配涼拌菜或者煮湯等。

金菇有「益智菇」的稱呼，種類很多，其中最著名的是米白色品種，通常在超市中出售。（VCG）

按圖了解吃金菇的6大健康益處：

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日本早前流行「金菇冰減肥法」，將金菇打碎後冷藏成冰塊，據說可喚醒金菇中的營養，增強植物性甲殼素的吸收率，甲殼素有吸附油脂的能力，可阻隔油分被身體吸收，這有助減重，但目前未有足夠證據證明金菇冰有顯著減肥功效。

日本早前流行「金菇冰減肥法」，將金菇打碎後冷藏成冰塊，據說可喚醒金菇中的營養，但目前未有足夠證據證明金菇冰有顯著減肥功效。（Cecile.co.jp）

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆認為金菇冰只具保鮮作用，它的營養與食用新鮮的金菇其實一樣。此外，菇菌可代替肉類中的蛋白質，但澱粉質很少，不能為身體提供熱量，會很快感到肚餓，因此宜均衡飲食，不宜長期偏側吃菇菌，建議一星期中吃2至3次較好。

哪些人不適宜食用金菇？按下圖了解：

資料參考：Healthbenefitstimes

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