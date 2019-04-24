【飲食用具】BBQ MoreMore叉、蒸餾咖啡鬧鐘　玩味設計網民大讚！

改善生活，除了可以從日常習慣入手之外，還可以利用產品方便生活。近日網上出現了2款神器，分別是「More More叉」和智能滴濾式咖啡鬧鐘。「More More叉」一出，不少網民表示：「好實用好想買」。而咖啡鬧鐘則是利用咖啡的香氣把你喚醒，是實現幻想的咖啡機！

相信近日大家都有見過「More More叉」的踨影，其實早在今年年宵時首賣。「More More叉」是心急人士燒烤時的必備神器，因為1支「More More叉」＝ 5支燒烤叉，同時可以一次過燒10條腸、20粒丸！雖然產品一出，有不少網民大讚，亦有擔心叉太多的話會負荷過重，拿著都會手軟。這個BBQ神器是由香港設計師東尼電機設計，他的發明如「月餅刀」也有生產。

按圖看「More More叉」如何使用：

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此外，由英國產品設計師Joshua Renouf設計的Barisieur 智能蒸餾咖啡鬧鐘。整個設計具復古和簡約的風格外，實用性也非常高。因為它能在4分鐘內完成一杯熱咖啡，讓咖啡味喚醒你起床。只要睡前一晚，將咖啡粉倒入濾杯裡，並在玻璃壺裝入同比例的水，就可以設定時間自動加熱，滾水由加熱的壓力通過玻璃吸管後，到不銹鋼及玻璃製成的滴濾系統，滴漏成一杯最高品質的咖啡。

按圖看Barisieur智能蒸餾咖啡鬧鐘：

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