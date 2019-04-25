【日本菜】教你認清西京燒！5間日式居酒屋飲酒食燒銀鱈魚

日本菜式花款多，壽喜燒、爐端燒、甲羅燒、大阪燒，非常多選擇。近期有間由京都過江來港的西京燒菜館，看到不少當地人都會捧場，那麼大家又知不知道甚麼是西京燒嗎？馬上帶你一文睇清何謂西京燒，再去5間居酒屋飲酒兼食燒銀鱈魚！ 圖片來源：資料圖片、網上圖片

西京燒即白味噌燒烤料理

先來了解日式燒烤分兩種，分別是直火燒和間火燒。直火燒指直接火烤的料理，而西京燒屬於直火燒，其次有味噌燒、照燒、蒲燒等。我們常吃到的串燒、鐵板燒則為間火燒。

西京燒，是以西京漬醃魚肉後再直接燒的料理，當中的醬汁是味道帶甜的白味噌做底，可加酒、味醂等調味，混成西京漬。

西京燒屬於直接燒烤的料理，燒法保留水份得來，魚皮又燒至脆口。(京都一の傳官方圖片)

叫得西京燒，當然與西京有關。這裡的西京是指位於關西地區的京都，該地主力出品味噌。西京漬約一千年前已經出現，是日本宮廷料理常見的調味。調這個醬汁會用揀以米麴發酵、塩度低並且顏色淡的白味噌做底，亦可再加酒、味醂等調味，混成西京漬。當中，以「信州味噌」和「西京味噌」較為有名。

白味噌混合酒和味醂後，變成西京漬(即西京醬汁)，醃肉兩天後再燒，惹味！(京都一の傳官方圖片)

西京漬燒鱈魚最傳統

常見西京燒會燒銀鱈魚，貪其厚肉兼少骨，價錢相對地便宜，而且經過醃製的魚肉會甜一點，腥味瞬間被蓋過，是日本人常吃到家常菜，伴飯或下酒一流。後來演變到會燒不同食材，會醃黑豚肉、蔬菜等，再直接燒烤，微甜加焦香的效果，流口水！更有法式餐館將其變奏，成為米芝蓮餐廳的主打菜！

銀鱈魚肉厚少骨，甜甜的白味噌滲入魚肉，令肉更可口。(京都一の傳官方圖片)

香港都有西京燒好去處

想吃到西京燒，當然可以飛到京都吃正宗西京燒料理，而香港都可以吃到，即睇有咩香港西京燒餐廳！

按圖睇「香港西京燒餐廳」！

1. 位於京都吃西京燒的老店，「京都一の傳」，其人氣程度為平均每日賣近3萬片西京燒，成為日本高端西京燒市場銷量最高的老店。聽到流口水的港人們不用飛京都，香港五月都有得吃！｜京都一の傳｜地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海洋中心4樓402號舖, 預計5月1日開幕(官方圖片)

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