【孜然牛肉食譜】芳香惹味解膩袪濕　15分鐘風味小炒

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孜然（Cumin），可能你只會想到孜然雞翼，即土匪雞翼，或是用作炮製羊肉的調味。而孜然牛肉，屬湘菜，湘菜着重油重、香辣、色濃，但這個簡單健康版，卻清香惹味，毫無難度，只需小匙孜然粉，風味即時上身！

攝錄：李賢華、林宛津

剪接：潘諾兒

孜然牛肉屬湘菜，但西安也有一道「孜然牛肉夾饃」，像牛肉包般，是到西安必吃的小食。

孜然，又名拉伯茴香，有種獨特的香氣，作為調味不但可辟羶解膩，還可驅風袪濕，醒腦開胃，令人食欲大增，也是咖喱粉的主要材料。超市購買的樽裝孜然粉，有些還混合了桂皮和八角，香味濃郁，不少人更愛加在燒烤食物上，烤香後更滋味。用來炮製孜然牛肉又如何？

孜然牛肉簡單版，取其孜然的芳香，省掉了辛辣的味道，若嗜辣的也可加點辣椒同炒。牛肉，這次用了肥牛片，因它夠薄，毋須花時醃製，也避免煮至過老。先把洋葱炒至軟，再放入肥牛片，加入汁調和孜然粉同炒便可，非常容易，15分鐘不用有得食！

孜然牛肉食譜

健康小貼士：

孜然，味辛性溫，溫中暖脾，可降火平肝，醒腦通脈，能止痛散寒、袪濕驅風，有助改善消化不良、月經不調、胃寒腎虛等問題。孜然粉，則加入了桂皮和八角作為調味香料，不過性熱，每次食用不宜過多，以免上火。

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食譜 孜然牛肉（炒）
材料

肥牛片200克、洋蔥1個、葱適量、蒜頭3瓣、孜然粉1湯匙、豉油1茶匙、糖1茶匙、黑胡椒少許、芝麻少許
做法 1. 蒜頭切碎，洋葱切條，葱切段。
2. 燒熱鑊落油，爆香蒜蓉，放入洋葱，以中火炒香，加少許水煮至軟。
3. 放入牛肉片拌炒，下豉油、糖、黑胡椒、孜然粉炒勻。
4. 最後加入葱段拌炒盛起，最後撒上芝麻即成。

 

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