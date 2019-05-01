【中環火鍋】落老蘭食芝士龍蝦鍋！同場4大懷舊影相位瘋狂打卡

就算現在天氣29度，也無阻港人愛邊爐的心。近期中環開了間火鍋店，位置正是蘭桂芳附近，正當各位想去喝一杯之際，途徑會看到一間掛滿紅燈籠、設計懷舊的鋪頭。店家外觀似酒吧，但原來是主打港式火鍋的酒吧餐廳。裡面的芝士龍蝦鍋，加了雙重芝士和忌廉，非常濃郁，吃完更可以加湯打邊爐，必食肥牛及手工和牛餃子，諗到都流口水，即帶你睇有咩食！ 攝影：詹郭敏、唐家儀

花酒之地「怡紅院」穿越到港

蘭桂芳貴為酒吧區，其實都有火鍋店坐陣，不過之前只得一間台式火鍋店，現在多了間港式fusion火鍋店，各位可以多個落老蘭打邊爐的選擇。

火鍋店除了外觀吸引，店名都特別，叫做「怡紅院」，將古時飲花酒之地帶來現今香港，老闆之一，Kason指，想令件事有趣玩味一點，加上店內設計參考北京大觀園，大至天花、橫樑、櫃子，小至餐具都有加入中式室內設計元素，做足功課才開店。

開業不足一個月，IG已有不少人在此店打卡。(圖片來源: Instagram)

怡紅院內可以飲花酒，吧枱設計有刻意做到復古感覺。

餐具、擺盤都好有心思。

老闆Kason本身亦有在中環開日本fusion餐廳，1年多後生意穩定了，就與拍檔計劃發展其他餐廳項目，開過越南菜館，後來再開火鍋店，而所有食店都有共通點，就是要將菜式大玩crossover，「由於我和拍檔都愛吃火鍋，好自然就會想開火鍋店，而且是開想一間港式火鍋店，但裡面會有酒吧，有霓虹燈設計，令人有新派火鍋體驗。」

怡紅院火鍋料理老闆之一Kason，與拍檔們因為喜歡打邊爐，於是開設火鍋店。問及為何要叫「怡紅院」，因為此名稱在古時是花天酒地的地方，想將其名字帶到現今，再重新包裝成為酒吧火鍋店。

港式雞煲變奏成芝士龍蝦鍋

當大眾在追求重慶麻辣鍋、台式桃膠養生鍋的時候，這裡用最地道、港式的火鍋為靈感，加點新意就做成了店內主打的兩個火鍋湯底，「當初設計菜單時，就已經想做芝士龍蝦和避風塘炒蟹，這兩道是香港好地道的菜式，我們再用了雞煲的食法，吃完菜式就加湯打邊爐，令火鍋有點新意。」

芝士龍蝦鍋內所用的是波士頓龍蝦，兩大隻的份量都幾多，加埋混合了車打和巴馬臣芝士的醬汁，爆芝的同時都爆脂，但一上枱，芝士味隨風飄揚，好香，讓人吃不停口。吃完龍蝦，會加豬骨清湯，想芝士味再濃的話，可再加芝士醬。起初記者我試湯底還覺得不太夠味，但若果芝士味太濃，滾食材後，味道會被芝士搶走，就蓋過食材的味道了。

按圖睇「怡紅院」有咩火鍋料理食！

芝士龍蝦鍋 $488，炒香兩隻新鮮波士頓龍蝦，再配合車打和巴馬臣芝士醬，味道非常濃郁，用來做湯底一流！

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4大中國懷舊風影相位逐個睇

除了打邊爐，這裡的環境非常搶眼，基本上處處都可以影相，難怪不少明星、網紅幫襯之餘亦會影相放上社交平台。店舖有不少古裝電影都會取景，將其亭台樓閣變奏，成為這火鍋店的特色影相位。當中，地面一進去的左手邊有三個類似包廂的位置，是參考涼亭設計，並為其改玩味名稱，鬼馬得來又不失懷舊味道。

按圖睇「怡紅院」有咩影相位！

影相位1：光影樓梯，地面上樓上的樓梯，有彩燈設計，上到去會見到霓虹燈字牌，在樓梯間影相，好有王家衛電影風格。。

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怡紅院

地址：中環雲咸街43-55號余悅禮大廈地下B-C號舖及1樓102-4號舖

營業時間：星期一至三、日 11:30am-2am，星期四至六 11:30am-4am

電話：3101 9968

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