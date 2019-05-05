【療癒食物】情緒影響食欲易致肥！教你3招對抗心魔

面對住排山倒海的工作報告、想起和前度相處的失戀回憶⋯⋯不少人都會把食物作為情緒的出口，不論是高興抑或是低落都離不開一個「食」字。雖然這的確對我們的情緒健康有所幫助，不過其實這些療癒食物悄悄地會為身體帶來問題。

什麼是療癒食物？

Comfort Food，一個於1960年代在美國開始流行的名詞，意指在負面情緒上漲時人會吃的食物，多數以甜食或勾起童年回憶的食物為主，例如母親煲的老火湯、三色雪糕等。在劍橋詞典Comfort Food的中文翻譯為「安慰食物」或「開心食物」，但稱為「療癒食物」好像較為貼切，讓人在負面情緒之中有喘息的一刻。

療癒食物有什麼例子？

名廚Jamie Oliver便有一系列的療癒食物清單，當中包括芝士漢堡、土耳其烤肉、基輔雞等等。不過其實每個人的療癒食物清單都可以不同，只要是難過時會想吃，或令自己開心的食物便是療癒食物的一種，例如筆者的療癒食物便是糖和朱古力，只要是要上班的日子動輒可以吃完一整包糖，所以人人的療癒食物例子都可以有所不同。

按圖看為何人需要療癒食物？

當人受壓的時候，壓力荷爾蒙——皮質醇（cortisol）便會出現，並令人產生吃甜、含脂肪、鹹食物的慾望。吃了一些甜食之後出現的便是多巴胺（dopamine），作為一種腦內分泌物和大腦的獎勵系統，多巴胺會令人愉快。（資料圖片）

當然在適當的分量底下，飲食和情緒掛勾本無問題，但一旦變成了習慣，便會對身體及情緒健康造成影響，特別是會提高過量進食的風險。為了健康著想，我們應盡將飲食和情緒脫勾。按圖看避免情緒影響食慾的方法：

第一步要分清楚食物的真正意義——果腹而並非療癒。每當低落想動口的時候，便應停一停問自己一下：「我真的肚餓嗎？我的胃需要食物嗎？我現在需要的是什麼？」（資料圖片）

資料來源：Huffpost，The Atlantic，Jamie’s Comfort Food，Food network