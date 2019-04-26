【健康麥茶】日本女生減肥養顏恩物　了解麥茶6大好處

麥茶，對於日本和韓國的家庭來說，是家常飲品，基本上每家每戶都有一瓶麥茶。夏天的時候，他們還會把麥茶放進雪櫃冷藏，除了消暑之餘亦別有一番風味。對於香港人來說，雖然未太普及，但也漸為港人熟識。麥茶，性質溫和之外，亦有多項好處，同時也是女生減肥恩物！

麥茶是將大麥焙煎，再磨成粉末而製成的飲料。由於它不含咖啡因，不傷胃，而焙炒成茶後，具備大麥營養豐富的特點，不僅蛋白質含量高，而且膳食纖維、維生素B族、以及鐵，磷，鈣等礦物質含量都也豐富，所以在日本與韓國一直大受歡迎，不少女生會把它作為減肥飲品。而歐美國家也會把它作為咖啡的替代飲品。

日本及韓國家庭家中必備麥茶（網上圖片）

按圖看麥茶6大好處：

+ 4 + 3 + 2

麥茶除了以上好處之外，日本女性雜誌《macaroni》指出，有日本女生用麥茶減肥法，成功在3個月減了22公斤！因為麥茶促進體內老廢棄物排出，所以亦是減肥恩物。

日本女生大熱麥茶減肥法。（資料圖片）

麥茶減肥法：一天飲用量為1.5公升，分次飲用，一次200毫升 （麥茶不能取代水，所以都需要額外補充水分。）

注意：過量飲用麥茶會導致沖淡胃液，造成腸胃不適，所以每一次都要適量飲用。

飲太多麥茶，會導致沖淡胃液。（IG@stacy_pl_31）

雖說麥茶好處多，亦是減肥恩物，但不是隨時都可以喝。因為時間不對會影響身體！

按圖看4個不宜喝茶時間：

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