【編輯推介】太子串燒店　貓咪小姊妹駐場狗狗陪玩食宵夜！

宵夜，是我不想亦不易戒掉的壞習慣之一，還愈食愈夜，愈食愈過分，有一次吃至凌晨3時半，有一次半夜還在火鍋放題。對於中醫的叮囑，11時後不要進食，餓也只能吃流質食物……並非置若罔聞，只是每晚心魔糾纏，自律性又低，尤其每個周五晚上，總是心思思，到哪裡宵夜好？許願樹，是近年我最愛的落腳點，營業至凌晨4時。 攝影：鄒家鳳

Asahi和藍妹這對小姊妹自小生活在一起，睡在同一張搖搖床。

許願樹，不是那棵背負無數人祈願的神樹，而是位於太子的一間小小串燒店。

串燒店，真的很小，店內只有四張枱，食物卻五花八門逾百款，不過，最令客人惦掛的，也許不是那些燒春蛋、牛脷、虎皮椒、羊架、珍寶蠔……也許是Asahi和藍妹。Asahi和藍妹是一對貓咪小姊妹，一個溫馴，一個野性難馴，第一次見牠們還是BB，貓疊貓的同睡一張搖搖床，兩貓共處一籠，籠高兩層，就放在店舖門外。可惜，兩個多月後貓籠被偷，加上貓咪長肉了長高了，現今的一層平房感覺活動空間不足，豪宅頓變劏房！

按圖看許願樹各款串燒美食：

所有串燒小食即叫即燒，還有海鮮、小菜、炒麵和蒸飯等。

+ 14 + 13 + 12

貓咪店長駐場後，不少客人都特地前來，醉翁之意，不僅是為了藍妹和Asahi，還有每晚都可能遇上不同的狗狗朋友，伴着主人來消夜的、遛狗路過的，玩玩抱抱拍拍照，不覺串燒都冷了！我從沒養過小貓小狗小動物，只是仗着朋友的毛孩子，跟牠們建立一點點緣分。一生承諾，其實不難，只是仍未學懂別離，未學懂面對生死，惟有選擇逃避。

按圖看遇上了的貓咪狗狗朋友：

兩層高大屋沒有了，只剩一層樓平房。但晚間打烊後，貓咪便可自由地在店內活動。

+ 5 + 4 + 3

宵夜不健康，其實不用中醫提點，你我都知，增磅之餘，捐肝傷脾胃……不過，正是夜深，可以放慢腳步，可以鬆開一點掛慮，宣洩一下情緒，無聊話心底話骯髒話，笑笑鬧鬧，玩玩吃吃，回報那一整天甚至一整個星期的勞累，何嘗不是一種治癒方法。

許願樹美食

地址：太子界限街12號萬安大廈地下

電話：54308161

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