【3大平民燕窩】桃膠、雪燕、雪耳美白排毒好處多　女人一定要知

女士想美顏不一定要吃山珍海味，不少平民食材都有美顏功效，媲美昂貴食材。今次介紹的是市面上有「平民燕窩」之稱的3款食材 - 桃膠、雪燕、雪耳。眾所周知這3種食材價格沒有燕窩昂貴，但是滋補養顏的功效卻可與燕窩類同。到底它們各自有什麼功效，哪一款性價比較高？

桃膠：潤腸通便、助降血糖

桃膠，應該是近年大受熱捧的「平民燕窩」第一位，是桃樹所流出的天然樹脂液，凝結而成的橙黃色晶體，其含有豐富的植物性膠原蛋白，是一種天然健康食品。桃膠口感像啫喱，配上各式食材製成糖水，美味可口。

按圖看「桃膠」5大功效：

有一點要留意的是，桃膠不是人人也適用。濕重體質人士和患有腎病人士就不宜多吃，消化能力較弱及患胃病人士也應注意，因為攝取過多纖維，會令胃部難以消化，容易有「頂胃」感覺。

濕重體質、患有腎病、消化能力較弱及患胃病人不宜多吃。（IG@joannechy84）

雪燕：排解毒素、助減黑斑

雪燕，也是近年「平民燕窩」的大熱，是植物雪燕樹木髓的分泌物。雪燕形態與燕窩差不多，膠質較重，黏性也高，論美容滋潤皮膚的功效，比桃膠略勝一籌。

按圖看「雪燕」4大功效：

雪燕是適合經常捱夜，煙酒過多的人食用。不過，如果是平日痰濕內盛的人，症狀包括痰多、胃脹、便溏等，便不宜吃雪燕。

（VCG）

雪耳：緊緻肌膚、減肥瘦身

古時，野生雪耳是相當稀有，直到有現代人工種植雪耳的方法後，才變為「平民燕窩」。雪耳又名銀耳，是真菌植物門真菌銀耳的子實體。最常用於糖水和湯水之中，如木瓜雪耳糖水，又或者與白果煲成湯水。

按圖看「雪耳」7大功效：

+ 3 + 2

雖說雪耳功效多，適合大部分體質人士。但是患有感冒、脾虛泄瀉、體內痰濕重的人都是不宜吃雪耳。

根據《樓上食好啲》的價錢比較，每150克的桃膠$59、雪燕$62、雪耳$21。

總括而言，桃膠、雪燕、雪耳的功效大致相同，同時亦各有特色，大家可根據自己的喜好和需要選擇適合自己的食材。

若以美顏為主，可以考慮雪燕，因為當中的膠質有效令身體排出毒素，又有美白作用，一舉兩得。

而以減肥瘦身為前題的話，不妨選用雪耳，其膳食纖維多之餘亦容易產生飽足感，是減肥人士必需。同時胡蘿蔔素有效增強皮膚能力，刺激新陳代謝。可謂瘦身同時又能護膚。

雖說桃膠的植物性膠原蛋白不能直接補充皮膚骨膠原蛋白，不過其高纖特性有利排便，腸道健康可以間接影響皮膚，也是可以護膚的一種。

木瓜雪耳糖水(資料圖片)

雪耳，其實早於中國史書上已有記載，被視為保養食材，而且效果相對平和，較為可靠。價錢上亦是三樣中最平，性價比最高。大家可以看看多款「平民燕窩」的食譜，製作自己的美顏食品。

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