【優惠】冬甩$16買一送二　茶狼、Godiva、Subway限時低價優惠！

天氣愈來愈熱，要吃點甜品來獎勵自己！以下就精選本周4大優惠，包括茶狼及Godiva等，你以為買一送一已經夠抵？J.Co Donuts的冬甩更是買一送二，快啲約朋友開心Share！

當年美國冬甩店Krispy Kreme進軍香港，但快來快去，很快就結業收場。見身邊好多冬甩Fans每次去台灣都買至少半打Mister Donut，就算Hand carry都要拎返香港慢慢食。幸好2年前印尼冬甩店J.Co落戶灣仔，之後更開了兩間分店，並且可以堂食，邊飲咖啡邊歎冬甩。J.Co昨日宣布由即日起至5月1日，推出冬甩買一送二優惠，只要Like" J.CO Donuts & Coffee Hong Kong"官方facebook即可享用！由於J.Co的冬甩本身定價不高，$16就有一個，所以買一送二的話，即$16就可以食到3款口味的冬甩，每個平均僅$5.3！不過冬甩本身熱量都頗高，原味可能已經超過300卡路里，相等於1至1.5碗飯，建議怕肥的女士跟朋友分享就最好不過。

J.Co每月賣出超過5萬個冬甩，而且口味選擇多，逾25款，當中包括朱古力、士多啤式、港式奶茶、果仁及牛油果等。（Instagram：j.cohongkong）

由即日起至5月1日，到J.Co Donuts的三間分店可以享有買一送二優惠，每日兌換限定額是200個，每人亦只限使用優惠一次。（Instagram：j.cohongkong）

J.Co Donuts & Coffee

灣仔店

地址：灣仔軒尼詩道55號地下1及2號舖

電話：6982 8282

旺角店

地址：旺角彌敦道585號富時中心地下1,2號舖

電話：2952 2121

將軍澳店

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心地庫1樓B15號舖

電話：2328 6511

此外，飲品店「茶狼」早前推出一款期間限定的青森縣蘋果白露茉莉茶，茶味清新淡雅；如今它再加推另一款蘋果飲品——青森縣王林蘋果冬瓜白露茉莉茶，4月29日更會有快閃的買一送一限時優惠，記得捕實！

日本青森縣王林蘋果冬瓜白露茉莉茶，$42一杯，但29/4下午2點至6點會有買一送一優惠，適合Tea Time飲返杯。（Instagram：chalonghk）

CHA LONG 茶狼全線共6間分店

以下再介紹多兩款Godiva及Subway的優惠，請即睇圖：