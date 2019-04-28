【即食麵】2019全球10大即食麵排行榜出爐！香港冬陰功拉麵上榜

飲食
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即食麵的出現，可謂拯救了不少餓著肚皮的人渡過日子。美國即食麵達人，Hans Lienesch，每年都會公布10大即食麵排行榜，今年的結果有來自我們香港的代表，亦有繼續蟬聯冠軍的新加坡叻沙拉麵，事不宜遲即睇結果！

資料及圖片來源：The Ramen Rater

2019全球10大即食麵排行榜
香港代表壽桃牌榜上有名

由沖製至吃完整個即食麵可能只需要半小時的時候，但吃這道菜都可以好講究。被譽為美國即食麵達人的Hans Lienesch，由2002年開始推出即食麵排行榜。他之所以有公信力，是因為他所吃過的即食麵逾3000種，他會寫blog對吃過的麵逐一點評。我們一生都未必吃到的量，他以逾15年的時間就吃過，太利害了！

來自美國的即食麵達人，Hans Lienesch，他嚐過逾3000種即食麵，每年都會公布最喜歡即食麵排行榜。

達人會試勻世界各地的即食麵品牌，再以其麵質、湯包和配料來決定上榜即食麵品牌。今年繼續由新加坡品牌Prima的叻沙拉麵嬴得第一位，而香港都有品牌得到上榜，是壽桃牌出品的冬陰功拉麵，竟然不是其品牌最出名的味道，確是有新意。

即睇2019全球10大即食麵排行榜得獎品牌！

第10位：印尼-營多仁當撈麵

+16
+15
+14

達人偏好辣味湯底拉麵，所以見榜上有名的都是東南亞辣味即食麵。

以上幾多款你有吃過，隨時點評，看看你是否認同他的清單！

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