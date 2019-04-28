【南瓜營養】止咳護膚由內到外都是寶　南瓜6大好處點食最好？

近日天氣炎熱，令人聯想夏天即將到來，是瓜纇的當造季。當中不得不提的是由內到外也營養豐富的南瓜。南瓜可以配搭不同食材，是解決今晚食乜餸的好幫手。當中南瓜的營養你又知幾多？到底是否真的沒有壞處？

南瓜又名金瓜，主要在7月至12月盛產。根據研究，南瓜可助減肥外，內含豐富的維生素，對健康好處多多。

按圖看南瓜6大好處：

+ 3 + 2

南瓜點食先好？按圖看南瓜建議食法：

除了單吃南瓜外，配上排骨、粉絲或陳村粉一樣惹味，營養依舊。

即睇以下食譜：

豉汁南瓜蒸粉皮

【素食食譜】醬燒南瓜滴水不加 30分鐘香甜易熟好下飯

【排骨食譜】南瓜蒸排骨送飯一流 入門級家常菜

南瓜不能大量食用：

雖說南瓜好處多，但長期大量食用是會對健康造成影響。因為南瓜是溫性食物，如果同時沒有攝取適量的寒性食物，可能會使人出現上火等不適症狀。而且南瓜有助身體滋生濕氣，長期吃會容易令體內殘留大量濕氣，會誘發各種疾病。

由於南瓜富有β－胡蘿蔔素，吃太多可能會有皮膚染黃現象，停止食用便能回復。有腳氣、黃疸的人，都不適合多吃南瓜。

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