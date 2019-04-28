【入廚貼士】煮水波蛋必成功7大心得　實試6種方法邊種最完美？

水波蛋（poached egg）令不少人心動，吹彈可破的蛋白包裹着流心的蛋黃，想嘆美食難道必須到餐廳品嚐？ 自家製作也會成功，其實煮水波蛋的方法很多，不過哪一種看來比較完美？ 攝影：尹嘉蔚

雞蛋的食法超多元化，各式各樣的蛋料理，教喜歡吃雞蛋的人難以抗拒。當中的水波蛋（半熟蛋、水煮荷包蛋）吸引不少捧場客，但很多人製作水波蛋的時候，一貫的做法是煲滾水後加白醋，將水攪拌成漩渦，然後將雞蛋打進去煮至成形。

（資料圖片/馮嘉雯攝）

水波蛋的要訣是Poached，是將雞蛋放入半滾的水內慢煮的意思，不過並非每次都會煮出又圓又嫩的水波蛋，很多時候只見蛋黃和蛋白分離，浮滿一鍋子的蛋白，而且還會黏鍋。花了一整天在家中做實驗，用了20隻雞蛋煮水波蛋，觀察水滾程度、熱水狀態、下蛋手勢及烹調時間。據坊間要搞動形成漩渦、加鹽、加醋，其實各有甚麼好處？

按圖先說明成功煮水波蛋（作法1）最原始的7項基本步：

+ 3 + 2

由基本步開始，衍生其他方法或加入調味料，再點擊下圖有漩渦法、加鹽、加醋煮的水波蛋作法：

+ 10 + 9 + 8

結合漩渦及加入調味料，嘗試煮更漂亮的水波蛋，不過審美角度因人而異，此處我客觀分析其餘6種做法的好處及壞處。點擊下圖比較6隻水波蛋，哪一款會是你的至愛？

這裡我用6隻水波蛋作比較，結論成功煮水波蛋的要訣。

+ 8 + 7 + 6

六種作法中，我個人認為作法4最好睇、最好味、蛋白及蛋黃的比例比較均衡，吃到全隻雞蛋及其營養，也可享受滑不溜口的水波蛋。

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