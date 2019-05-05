煮飯時加粒冰白飯會變得更Q彈？盤點5個神奇料理組合懶人必學！

你喜歡做菜嗎？有人說：「廚房女人的地盤！」在這個空間裡，可以完全卸下武裝，全心全意投入食材中，創造出一盤盤美好滋味。 其實，有時候在某些菜餚中加一點點「法寶」，就能讓這道菜呈現出更多元的層次風味。而這些小秘訣，往往令人感到難以置信，同時也佩服著食物以及氣味上奧妙的「化學作用」。一起來看看以下這5種特殊的料理方式吧！

1. 咖哩+朱古力＝滑順又濃淳的醬汁

這是網路上常常看到大家分享的組合，對於沒嘗試過的人來說，用想像的就覺得味道一定很奇怪，真的試過後，發現結果大為驚人！

為什麼咖喱+朱古力能有驚人的化學反應？點擊圖片查看▼

編輯悄悄話： 1. 避免選用過甜或含有餡料的朱古力，以免影響風味。 2. 可先將朱古力切成小碎片，放入咖哩中會更好溶解。

2. 炸物麵糊+啤酒＝酥脆的金黃外皮

相信大家自己在做各類炸物的時候常常會遇到一個問題：「不管怎麼炸，外皮都無法像外面賣的那樣酥脆。」

這邊提供一個小秘訣！（點擊大圖）▼

編輯悄悄話： 若是沒有啤酒，使用氣泡水也有相同的效果喔！

3. 米飯+冰塊＝香Q彈性的米飯

想要煮出香Q的米飯，關鍵在於水量的多寡，水放太多米飯就會又濕又軟、放太少又會像鍋巴一樣乾硬。此外，有些米的表面結構較不完整，產生縫隙的機率高，增加吸水量，就更容易煮出如粥狀般爛爛的外觀和口感。

煮米時加上冰塊，效果意想不到的美味！（點擊大圖）▼

編輯悄悄話： 如果沒有冰塊，也可以用冰水來取代。

4. 滷雞腿+可樂＝鹹甜剛好的美味

可樂？是平常生日派對喝的可樂嗎？

沒有錯，將可樂做為滷雞腿時的醬料，已經是愈來愈多人的料理小秘訣！

可樂和雞肉原來是絕佳拍檔！怎麼做？（點擊大圖）▼

編輯悄悄話： 除了雞腿外，五花肉、豬腿等肉類也很適合用可樂來滷喔！

5. 罐裝番茄+小蘇打＝鮮美健康的醬料

自行烹煮意大利麵、焗烤飯、番茄湯等意式料理時，常有機會使用到罐裝的番茄糊，便會遇到「口味太酸」的問題。

這時該怎樣解決呢？只需要蘇打粉便可！（點擊大圖）▼

編輯悄悄話： 要使用罐裝番茄做成番茄醬時，也可加入小蘇打來中和酸度。

看到這裡，大家是不是也覺得料理真的很奧妙！兩種看起來八竿子打不著的東西，竟然能創造出這麼多的樂趣，你們也有自己的私房方法嗎？歡迎和編輯一起分享喔！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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