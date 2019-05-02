【食物安全】瑕疵咖啡豆可能暗藏毒素！你手上杯咖啡有冇中招？

一杯咖啡香，提醒我們食物旅程中適當保存原物料的重要，咖啡豆的品質好壞影響飲用時的風味，甚至儲存不當的咖啡豆可能藏有毒素，長期飲用恐會對健康帶來影響。 文：林鈺雯／食力

產地是瑕疵豆控管第一關​

市售的咖啡源頭來自於咖啡豆，咖啡三大產地國主要為巴西、越南、印尼，這些遠在赤道與南半球國家，大量生產的咖啡豆，可能在長途運送過程中，因為保存不當，讓咖啡豆產生了黴菌或赭麴毒素A。此外，咖啡豆往往可能因為採收、烘焙的加工過程處理不當，而造成瑕疵豆。隨著全球氣候暖化，產地篩選出的瑕疵生豆正在逐年增加。

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通過標準才是精品咖啡

「我們在採購生豆時會需要廠商提供生豆樣本自行烘焙後，透過杯測去確認這款豆子的含水率等項目，做官能鑑定是否符合我們的需求，」國際咖啡品質學會認證鑑定師張廖巧玉說明，生豆是否有瑕疵往往也會反映在風味差異變化中，生豆外觀的色澤與豆形與處理法有相當的關係，精品咖啡豆根據美國精品咖啡學會（SCAA）標準規範一級瑕疵與二級瑕疵，通過美國生豆標準與杯測系統的基本分數，才會鑑定成為精品咖啡豆。

低價方便的即溶咖啡粉

研究咖啡數十年，也曾走訪各大咖啡盛產國家的《精品咖啡學》作者韓懷宗指出，從一杯咖啡的售價通常可以回推咖啡豆的成本，也能夠猜到豆子的等級。像是精品咖啡大多從著名的莊園豆真空包裝空運，來源確定，進口烘培時生豆廠商會先經過仔細篩選，因此價位會偏高。而便利超商的咖啡豆一定是平價的商業用咖啡豆，生豆廠商會用電腦機器做粗略篩選，但仍免不了含少許瑕疵豆，不過看在一杯才35元台幣的份上，也不能要求有精品等級的風味。

國際咖啡品質學會認證鑑定師張廖巧玉說明，生豆是否有瑕疵往往也會反映在風味差異變化中，生豆外觀的色澤與豆形與處理法有相當的關係。（視覺中國／GettyImages）

中美洲危地馬拉在咖啡產季末，會將未熟成的咖啡豆採摘處理後販售，這種豆因為果肉未長好外表還是青果，容易乾扁有裂痕，處理烘焙後十之八九也會是瑕疵豆。台灣咖啡研究室計劃主持人林哲豪表示，喝下這樣的咖啡並不會影響健康，且深烘焙加工後，還是能成為食品級咖啡豆。

根據國際咖啡協會的統計數據，瑕疵豆的比率高達四分之一，試想每年高達數百噸的瑕疵豆何去何從呢？就跟多數農產品一樣，瑕疵豆就像是「格外品（不合市場規格的產品）」如果全數丟棄也太可惜。

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每一種咖啡豆都有自己的市場，讓我們的飲食生活也因此方便多元，隨時都能來一杯咖啡香。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：你喝的咖啡新鮮安全嗎？喝咖啡前，先懂瑕疵豆】

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