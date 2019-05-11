飲完牛奶喉嚨好似有痰？感冒時更不要飲牛奶？營養師同你拆解迷思

不知道你有沒有這樣的經驗？喝完牛奶後覺得喉嚨有點卡卡的，好像有痰一樣，有時候嚴重一點還要吞點口水順順喉嚨？網路上也有很多資訊說感冒時不要喝牛奶，避免痰況更嚴重。這是真的嗎？好食課營養師看了幾篇文獻，透過這篇專欄來破解迷思！ 文：林世航營養師

喝牛奶生痰是中醫或華人的問題嗎？

原本以為牛奶生痰的說法是中醫或華人的專利，結果以牛奶（milk）、乳製品（dairy）與黏液（mucus）、痰（phlem）…等關鍵字搜尋時，發現有許多知名的醫療單位也在探討這個問題像是：

➤ 梅約診所（Mayo clinic）：Cold symptoms: Does drinking milk increase phlegm?

➤ 澳洲臨床免疫與過敏學會：Milk, Mucus and Cough

不只這些文章，也有許多國外民眾發問討論為什麼喝牛奶會生痰？許多學者好奇，這事情真的那麼普遍嗎？結果就真的有學者追根究底的去做了問卷。

46%喝全脂牛奶的民眾認為喝完好像有痰 25%喝低脂牛奶的民眾認為喝完好像有痰

不只喝牛奶，在這篇研究中也有11%的民眾表示，在喝完豆漿後也有痰的感覺。在好食課粉絲頁的不負責任調查中，大概也有60%的粉絲表示喝完牛奶好像會有痰。

這麼多人都有提到喝牛奶會生痰，牛奶到底會不會有這問題呢？（點擊下圖看答案！）

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既然找不到關聯性，為什麼有很多人會感受到有痰呢？

喝牛奶有痰感的原因是牛奶與口水的交互作用造成的

原來，是我們口水的黏蛋白（mucin）惹的禍！牛奶是個乳化液，也是種膠體溶液。

當我們喝牛奶時，口水的黏蛋白會迅速的讓牛奶液滴「絮凝（flocculation）」，這會增加牛奶的黏度與體積。當我們吞嚥牛奶與口水的混合液時，就會感受到好像卡卡的（連結）。殘存在口腔的混合液也會讓我們感覺口腔黏膜好像「厚厚的」，不過這種感受因人而異，不是每個人都會這麼敏感。

另外也有學者猜測可能是牛奶中的鈣質，抑制了呼吸道黏膜上黏蛋白的水合作用（hydration），所以讓黏液的水分減少，進而讓黏液變稠。但也有學者認為喝牛奶咻一下就下去了，哪有那麼快就會有這種反應。

另外也有學者認為可能跟牛奶中特定蛋白（ β-casomorphin-7）有關，這種蛋白質會刺激與黏液分泌有關的基因（MUC5AC）表現。但這現象是在大腸細胞上發現的，且和呼吸道的狀況差異甚大，所以應該不是因為這原因而生痰。

總之，以目前科學證據，喝牛奶是不會「生痰」的，單純只是一時之間的感受，也就不用擔心是不是在感冒時候，喝牛奶會加重喉嚨的問題囉！

【本文獲「好食課」授權轉載。】