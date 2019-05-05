【珠海美食】食火鍋也浪漫　花海壁牆和吊燈　看看新派人氣火鍋店

火鍋VS浪漫，聽似南轅北轍，來到這間新派人氣火鍋店，卻融合得天衣無縫。甫走入這間珠海的浪漫風食肆，即看到一片彩菊與藍玫瑰壁牆，一縷縷櫻花陣，配搭湖水綠的梳化櫈及微黃柔燈，再加上別緻的餐具，不期然令貓人心心眼，即時胃口大增！

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這家新派火鍋店的裝潢都是走浪漫風。（作者提供）

打開餐單，滿眼是綽頭多多的食品名稱，什麼「海洋之戀」、「當紅小鮮肉」、「要啥有啥大拼盤」，正在疑惑如何選擇時，店員走過來建議我倆點上「藍波斯菊經典雙人套餐」，當中包括：

玫瑰花園大拼盤，食材豐富，海鮮與牛肉並存。因為貓人不吃魚，所以店員特意體貼地將其中的魚，換上繞成玫瑰花造型的松阪豬頸肉，吸睛力十足。

店員把食材中的魚，換上了玫瑰花造型的松阪豬頸肉。（作者提供）

至於湯底方面，我們則分別選了香滑清甜的玫瑰椰子雞湯（紅顏表白湯）及火喉十足的黃芪老雞湯（充電湯）。

湯底分別是玫瑰椰子雞湯和黃芪老雞湯。（作者提供）

顧客更可以運用6款醬料，添加豉油、芝麻等「混醬」一番，切合不同個人口味。

顧客可根據個人口味，混合六種醬料。（作者提供）

整體而言，食材尚算新鮮，服務殷勤誠懇，加上夢幻的舒適環境及便捷地點。更可由黃昏6時坐到8時多，不限用膳時間，舒舒服服享用一頓豐盛的浪漫火鍋，享受心花怒放的一晚！

是次人均消費：$110人民幣

貓人為食指數（最高10分）：

美味：8

服務：8

環境：9

抵食：7

回頭：8

整體：8

（藍波斯菊、鮮湯火鍋（拱北店））

作者簡介：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「花漾下的浪漫火鍋」​】

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