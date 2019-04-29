【食物安全】雪櫃食物可以放幾耐？一文睇晒25款食品保存期限

打開雪櫃門，你會發現林林總總已開封的食材。你還記得食材放進了雪櫃多少天？此時內心便會有一句疑問：「到底那食材還可以食用嗎？」而最常使用的生肉類，又可以存放多久？

相信家家戶戶都有遇過把吃不完的生肉放進雪櫃保存，以新鮮的肉類（牛肉、羊肉、豬肉）為例，是可以分3種保存方法，分別是冷凍、冷藏和保鮮。大家可以根據自己家中的雪櫃，選擇保存方法。

按圖看生肉在雪櫃期限：

除了一般生肉家庭會將其放進雪櫃冷藏外，很多吃不完或已開封的食物也會一樣放進雪櫃。英國《The Independent》邀請了一個專門研究食物保質期的機構（Still Tasty），製作一份有關食物在冰箱保存期的研究及名單。名單是根據美國農業部、美國食品藥品監督管理局及美國疾病管制與預防中心的研究得出。

按圖看各種食材在雪櫃（保鮮格，約攝氏4度）期限：

+ 21 + 20 + 19

雖然以上數字可以供大家參考，不過使用前謹記檢查有否變壞，否則容易吃壞肚子。

資料來源：The Independent - 《How long you can keep food and drinks in your fridge?》

【第一屆武博】武術唔關你事？手感、眼界、反應、身體協調、雙手控制能力，一定關你事！武博「武館街」內的8個武術遊戲，讓你逐一挑戰，親身體驗武術的樂趣，記得約定好友一同前來踢館！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁