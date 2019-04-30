【蛋牛治食譜】茶餐廳經典美食　鹹牛肉炒嫩蛋烘底甘香有秘訣

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蛋牛治，從前都只是用紅黃色的罐頭鹹牛肉來炒蛋，夾在兩塊麵包或甘香的多士中間，軟軟綿綿，曾經是茶餐廳的美食和經典。只是我們的嘴越來越尖，要求食材夠新鮮，漸漸鹹牛肉都被鮮牛肉取代了。其實，是兩種截然不同的風味，弄一份鹹牛肉雞蛋三文治，簡單直接，不用10分鐘即可上碟。

攝錄、剪接：林宛津

鹹牛肉，一直沿用黃紅色的罐頭貨，因為已有調味，毋須添加任何鹽糖或醬料，只需加雞蛋炒便成。如想多士金黃香脆，可以牛油放在平底鍋把麵包煎香，先煎的一面沾有較多牛油，可以向內，沾上較少牛油的一面則向外，免用手拿取時太油膩。

炒蛋時，不用拂至太勻，蛋和白毋須完全融合，先炒鹹牛肉再放入蛋液拌炒至8成熟，便能保持嫩滑。熱辣辣放上多士，伴隨着牛油的酥香，早已忘了它是鮮牛還是罐頭牛了。

蛋牛治食譜

健康小貼士：

牛肉，含豐富的蛋白質和鐵質，但鹹牛肉罐頭，因需較長的保存期，會加入防腐質，含鈉量較多，不宜多吃。鹹牛肉，以長城牌的最普遍，成分包括牛肉、水、玉米澱粉、植物油、食用鹽、白砂糖等。

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食譜 蛋牛治（炒）
材料 雞蛋2隻、鹹牛肉200克、方包2塊、牛油少許
做法 1. 鹹牛肉搗爛，雞蛋拂勻，備用。
2. 燒熱鑊，熱溶牛油，放入方包，以小火烘烤至金黃，約2分鐘盛起。
3. 原鑊下少許油，放入鹹牛肉拌開，下蛋液，以中小火拌炒至8成熟關火。
4. 把雞蛋鹹牛肉放在麵包上，再蓋上另一塊麵包，對角切半即成。

 

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