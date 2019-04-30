【環保水球】2019倫敦馬拉松減20萬膠樽　派Ooho水球連包裝可吞食

塑料袋、塑膠樽要經過400至1000年才被降解，漫長時間沉積在地球造成生態破壞。 2019年4月28日倫敦馬拉松比賽有超過41,000人參加，沿襲去年9月在倫敦Richmond及Sussex的馬拉松比賽做法，大會向跑手派發可食用水球膠囊，代替膠樽水。 包裝以海藻製作，海藻向來是低卡高纖，有豐富礦物質，也是碘質的優質來源，吞進肚不影響健康之餘，還帶來纖維質。

走塑風氣漸漸成為香港人的生活習慣，多間連鎖食肆及主題公園已加入不主動派發膠飲管的行列：麥當勞、IKEA、大家樂、大快活、美心MX、KFC、Starbucks、Pacific Coffee等。雖製作環保飲管的原料日新月異，不過暫時未有一款像水球膠囊般可作食用。可食用水球其實已不是新產品，不過它的可延續性被不少環保人士青睞，水球膠囊名為「Ooho」於2015年首次誕生，現由倫敦專門研發環保包裝材料的新創公司Skipping Rocks Labs推出市場。

水球膠囊「Ooho」的可延續性備受不少環保人士關注。（圖片：ooho IG）

點擊以下各圖多了解水球膠囊的好處、原料及可發展的產品等：

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4月28日倫敦馬拉松賽事中，當跑手到達23英里時，工作人員將食用水球遞給跑手，共派發了30,000個水球膠囊。比賽組織表示希望可減少大型運動賽事中，膠水樽堆積如山的場面及它們將帶來的環境破壞，以水球膠囊代替樽裝水，期望此舉能減少200,000個膠水樽的使用量。賽後數字也顯示比賽組織已達到期望的目標。從去年至現時，倫敦馬拉松比賽中的膠水樽使用量，由大約92萬減少至今年約70萬。

2019年4月28日倫敦馬拉松比賽，大會向跑手派發水球膠囊，代替膠樽水。（Notpla.com影片截圖）

根據發表在《科學進步》雜誌上2017年的研究報告，在生產的8,300萬公噸塑料中，只有9%被回收利用，另有12%在焚燒爐被燒毀，剩餘的79％被送往堆填區、不當棄置或落入海洋。

參考資料：Firstpost／CNN／Notpla

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