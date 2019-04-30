【飲食熱話】網民選香港即食麵排行榜！「炒麵王」入三甲？

港人吃即食麵愈來愈講究，一時要蔥油拌麵，一時要芝士泡菜麵，但回想到最初我們可以吃到的即食麵款式可能只得醬油炒王，甚至福字麵，即睇網民心目中香港即食麵排行榜，三甲當中有無你的心水呢？

連登網民選香港即食麵三甲排行榜

香港主要的即食麵品牌，有永南食品有限公司，即是出炒麵王的公司，而此麵食由原本的海鮮蠔油，發展至避風塘口味，甚至ShakeShake杯麵版，都深受港人喜愛，更不容置疑地成為網民們最喜愛即食杯麵頭三甲之一，亦提出吃炒麵王不倒水成為「湯麵王」，這樣吃最好味。

按圖睇網民選香港即食杯麵三甲排行榜！

[1] 炒麵王｜被網民選出的蠔油海鮮味炒麵王，超市減價最平$5，抵食！(唐家儀攝)

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美國即食麵達人公布香港即食麵排行榜名單

看看由美國即食麵達人Hans Lienesch，所公布的香港即食麵排行榜，當中有不少是出前一丁，只是不同口味有不同排名，網民選的三位都不在列中，各位認同達人的排行榜名次嗎？

按圖睇2019香港10大即食麵排行榜得獎品牌！

來自美國的即食麵達人，Hans Lienesch，他嚐過逾3000種即食麵，每年都會公布最喜歡即食麵排行榜。(影片截圖)

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編者認為，以上的排行榜竟然無「營多撈麵」，想在這裡給予一個支持！

各位如有喜愛的即食麵品牌，歡迎留言分享討論！

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