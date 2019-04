【入廚貼士】整走雞蛋殼碎只需要用水？12個有趣實用廚房貼士

港人生活忙碌,大部分時間都會選擇出街用膳,假日時才有心情走入廚房煮食。不過由於太久才下廚,難免會有手忙腳亂的情況。想避免出現入廚新手的尷尬場面,不妨看看外國YouTuber Blossom所介紹的入廚貼士,令你由新手一秒變專業!

片中YouTuber Blossom介紹了超過20個入廚貼士,今次精選了12個,無論對於新手或老手來說,都是非常實用。例如,如何讓砂糖避免受潮結塊?榨檸檬汁怎樣可擠出多一倍的分量?牛油雪得結實,要切片是否沒可能?......下次遇到同樣情況,不妨一試,從而脫離手忙腳亂的命運。

按圖看12個有趣實用廚房貼士:

入廚貼士當然不止以上12個,有興趣的可以再看看完整內容!

資料來源:Blossom - 《Easy Cooking Hacks That Will Turn You into a Kitchen Pro》

