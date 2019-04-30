【入廚貼士】整走雞蛋殼碎只需要用水？12個有趣實用廚房貼士

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港人生活忙碌，大部分時間都會選擇出街用膳，假日時才有心情走入廚房煮食。不過由於太久才下廚，難免會有手忙腳亂的情況。想避免出現入廚新手的尷尬場面，不妨看看外國YouTuber Blossom所介紹的入廚貼士，令你由新手一秒變專業！

片中YouTuber Blossom介紹了超過20個入廚貼士，今次精選了12個，無論對於新手或老手來說，都是非常實用。例如，如何讓砂糖避免受潮結塊？榨檸檬汁怎樣可擠出多一倍的分量？牛油雪得結實，要切片是否沒可能？......下次遇到同樣情況，不妨一試，從而脫離手忙腳亂的命運。

按圖看12個有趣實用廚房貼士：

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入廚貼士當然不止以上12個，有興趣的可以再看看完整內容！

資料來源：Blossom - 《Easy Cooking Hacks That Will Turn You into a Kitchen Pro》

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