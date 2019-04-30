【尖沙咀美食】鄧一君速開分店　再實現夢想獨賣霸王麵香蕉成熟船

油麻地「一君士多」才新開不久，四月尾已迎來分店，選址熙來攘往的尖沙咀，有別於首間的「屋台」風格，今次有回到家中舒服地坐下來的親切感覺。 不忘請教大廚的秘製心得，當中的「一君炸蛋」究竟是何方神聖？做到似是而非的魚蛋外觀是如何炮製？ 首次訪店必試甚麼？ 攝影：歐嘉樂

老闆鄧一君，由演員跳到保險界，再實現兒時夢想，兼顧經營車仔麵店，本身背景已夠話題性，加上早陣子古天樂「真找數」到油麻地「一君士多」光顧，令小店人氣再度飆升。跟鄧一君淺談，在短時間內極速開兩店，成績非常鼓舞，鄧一君解釋再開分店的必要，正正因為首間「一君士多」走日本屋台風格，坐位擺置甚少，當客人漸多之際，也紛紛要「站住食」，於是徇眾要求再開新店，食客可以在堂食區舒適地用餐。

鄧一君兩個月內已極速開兩間店舖，客人紛紛捧場建立口碑。

言談間感受到鄧一君語帶感概，他坦言實現理想不能一步登天，有時候路途或是千迴百轉，那年當演員的路走到瓶頸，於是毅然轉行加入保險界，猶幸仕途順暢，賺到財富及穩定的工作時間後，繼而開食肆，實踐心中蟄服已久的計劃。平日裡他開始關注自己的健康，從前喜歡大魚大肉吃炸雞，自去年因健康問題動膽臟手術後，如今飲食要較清淡，簡單如蘿蔔魚蛋當晚餐，不會太貪吃了。

鄧一君逐步實踐兒時夢想，訪問間感受到他因轉行而走過的心路歷程，「人生路不會白走」，現在如願以償開啟自己的飲食生意。

一如以往，「一君士多」繼續主打香港車仔麵，貼地親切感十足的車仔餸，麵底自選，當中的驚喜位是銀針粉！感覺似食「狗仔粉」一樣，充滿本地情懷，銀針粉也是鄧一君最喜愛的麵底，於是特意在餐牌上加入銀針粉。車仔麵三餸賣$40，價格甚至比屋邨的車仔麵檔更相宜。另有幾款獨家車仔麵，例如霸王麵、富貴麵及蠔華麵，用料上乘，肥厚花膠、澳洲鮑魚、芳香花菇及廣島蠔，搭配濃郁豬骨湯底或南越風味（例：胡志明市）的牛肉湯，$100有找。

「霸王麵」，被鄧老闆喻為最抵食之選，用料最上乘，包括用上湯燘的花膠、澳洲鮑魚及花菇，再扣蠔油汁，豬骨湯底配油麵，另加廣島蠔及蝦，性價比最高。$98/碗。

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+ 6 + 5 + 4

店內甜品獨賣「香蕉成熟船」，鄧一君據以往他的電影作品《香蕉成熟時》為靈感命名，載滿童年情懷的香蕉船，箇中精髓是雪糕、香蕉及一把小小的油紙傘。雪糕味道5選2，包括荔枝、芒果、咖啡、曲奇妙趣及朱古力。鄧一君推介品嚐荔枝味，因為坊間少有之餘，也是他的至愛味道。

鄧一君將自己的意念說明，交給經驗豐富的大廚實現，餐廳上下是當老闆的心血結晶，他將自己喜愛的食物都放到餐牌上，盼與食客分享喚起共鳴。

不斷求變，不時添加新菜式，甚至想循序漸進，盼再開多幾間分店遍佈港九及新界，鄧一君逐步逐步實踐兒時夢想，最期待的畫面是客人吃得開心及滿足。尚記得他提及過兒時最愛的經典卡通《伙頭智多星》，故事中的主角及「日之出食堂」，啟發及成就了他長大後的「一君士多」，將自己喜愛的食物統統放到餐牌上，盼與食客分享，喚起共鳴。

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