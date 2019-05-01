【入廚貼士】廚具更耐用5大技巧　教你保護易潔鑊、木砧板除菌…

講到入廚，空有烹飪技巧是不夠的，選對廚具也是十分重要。既然廚具是我們在廚房的好夥伴，自然要好好保養。以下就介紹一些小貼士，由清潔、辟味、保護、殺菌等入手，使你的廚具更襟用！

避免溫差太大損害廚具

廚房內有不少玻璃器皿，但千萬不要為它帶來太大溫差，別用滾水清洗玻璃，尤其是在雪櫃拿出玻璃容器後，更不可立即用熱水將它翻熱。因為如此突然的一冷一熱，會使它產生裂紋。除此之外，剛煮食完的平底鑊非常高溫，切勿以為倒凍水進去可以為它降溫，相反更可能會損壞它的塗層，所以必須先待它自然冷卻。

切勿用過熱的水清洗玻璃容器，以防破裂。（鄧穎琪攝）

避免惡臭滋生

保持廚房空氣流通非常重要，否則氣味悶在裡面，久久未能消散。此外，清潔用的毛巾或百潔布等都建議每月更換。

清洗電熱水壺

電熱水壺樽口通常都很窄，要清潔的話實在有點困難，此時就是白醋出場的時候，可按下圖參考以下3個步驟。

不過，由於白醋本身帶酸性，若浸在電熱水壺太久，隨時會破壞內裡的搪瓷物料層。縱使白醋用途眾多，但白醋清潔法並不適用於所有物料的廚具，例如鋁質等則不宜用此方法。

防止木砧板滋生細菌

有人喜歡用雲石砧板，不過雲石與刀碰撞時，對兩者都會有損害，因此一般都建議用木砧板。但木製品其中一個壞處，是它濕水後易於積存細菌，亦不會立即乾透，最基本可以用暖水清洗，但除此之外，《讀者文摘》亦曾介紹過用白醋、鹽、雙氧水、梳打粉或檸檬等清潔，以下逐樣介紹它的殺菌原理和方法，但記緊清潔完需徹底晾乾。

清洗木砧板不能單用熱水，坊間還有很多方法。（iStock）

保護易潔鑊塗層

易潔鑊不黐底，固然受歡迎，若想更耐用就要好好保養，請注意以下3大要點：

1.配上不會刮花塗層的廚具

最基本要避免大力刮花易潔鑊的表面，勿用太尖的鑊鏟或廚具觸碰它，相反應以矽膠或木製工具取而代之。而即使將兩個或以上的易潔鑊疊起時，中間也應用廚房紙隔開。

用易潔鑊時，建議用膠鑊鏟和木鑊鏟，不應用鐵鑊鏟，以免損壞易潔鑊塗層。（資料圖片）

2.切勿用Cooking Spray

外國人煮餸時愛用Cooking Spray（不黏噴霧劑），主要由食油組成，將它噴在廚具上便能防止食物跟廚具黏在一起。不過這種噴霧大多含有大豆卵磷脂，隨時間過去，一層黏黏的油層或會殘留在易潔鑊上，當中邊位更是重災區，難以去除。若企圖大力擦走這層油的話，有機會損害易潔鑊本身的塗層，因此還是建議用普通食油就好。

Cooking Spray有許多不同味道，如：椰子、牛油果、蒜味等。（Instagram：herkulslovenija）

3.正確清洗

要正確清潔易潔鑊的話，可用梳打粉加水，又或是不太刺激的洗潔精來擦淨鑊身，若有些較為頑強的污垢，建議用海棉或百潔布擦拭，切忌用鋼絲刷，亦千萬別用洗碗機。