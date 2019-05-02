【食物營養】苦瓜10大益處助減肥降血糖　4類人少吃為妙！

苦瓜是夏天的時令菜，有豐富的維他命（A和C）和礦物質（鐵、鎂、鉀），類胡蘿蔔素是西蘭花的兩倍，它也有各種抗氧化劑，造就了吃苦瓜的10大好處。

苦瓜10種健康好處 助美容減肥降血糖​！

苦瓜味苦，但只會自己「捱苦」而不會將苦味分擔，因此被美稱為「君子菜」，另外它也有涼瓜、錦荔枝的別稱。 苦瓜常應用於亞洲菜式及藥理上， 苦瓜用在傳統醫學中，歷史可追溯到600年前。 目前，藥理研究和臨床試驗發現，苦瓜甚有健康益處，富含可溶性纖維，食用後升糖指數低及協助維持胰島素於正常水平，故此苦瓜在幫助降血糖方面較多人認知。

沖繩的苦瓜，沖繩獨特的地理環境，土壤中蘊藏大量鈣質，令當地的苦瓜含豐富的維他命B和C。（尹嘉蔚攝）

愛美的女士，不妨多考慮食用苦瓜，有助美容、減肥及對健康很多方面均有益。



點擊以下各圖了解吃苦瓜的10種好處：

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甚麼人不適合吃苦瓜？

《本草綱目》中記載苦瓜能「除邪熱，解勞乏，清心明目。」註冊中醫師邱穎琳解釋苦瓜味苦、性寒，有清熱解毒瀉火功效，可改善暗瘡、咽痛、眼紅及牙肉腫痛等熱毒引起的症狀。註冊中醫師馬俊豪補充，苦瓜消暑功效強，但寒涼, 身體較虛弱的人進食後會頭暈、腹痛和腹瀉。

按下圖再了解哪4類人宜少吃苦瓜：

如何令苦瓜更美味？

苦瓜可直接食用，打成果汁，也可以加蘋果製成冰沙，煲湯或焗成脆片等。以下3個苦瓜食譜及去除苦味方法可供參考：



【炒蛋食譜】苦瓜炒蛋清爽滑嫩 15分鐘簡單小菜夏天必備

【健康湯水食譜】苦瓜黃豆豬骨湯 別煲過久影響清熱功效！

【鹹蛋苦瓜食譜】苦瓜除苦味有秘訣 自煮家常菜平到笑

【苦瓜脫苦7大秘技】涼拌明目清熱解毒 半生瓜七步回甘

苦瓜炒蛋食譜

營養參考資料：Hindustan Times／NDTV／Natural Food Series