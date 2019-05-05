【打卡一流】葵芳懷舊冰室　特色玩味老香港裝修　打工仔抖氣站

「老鳳冰室」除了充滿懷舊的裝修佈置外，也有各款創意菜式和傳統茶餐任你選擇。

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「家陣老奉㗎？」由貓人踏入葵芳的「老鳳冰室」開始，這句藏於塵封記憶的句子，就突然從腦海閃出來！

冰室裏滿眼是70至80年代的懷舊風佈置，有立體的柴油式火車、冷笑話「史廖聯婚」的婚宴龍鳳牆、富幽默感的職場木蘭辭、充滿玩味的俗話諧音標語、還有《乘風破浪》的勵志歌等，讓貓人彷如跳入時光機，回到過去。

俗話諧音標語。（作者提供）

而餐牌是以舊信封概念來設計，相當有心思。冰室裏除了有各傳統茶餐外，也有數款創意菜式。

【↓↓↓↓↓按圖放大看每款食物點評！↓↓↓↓↓】

是次人均消費：約港幣100元。

貓人為食指數（最高10分）：

美味：7

服務：7

環境：9

抵食：7

回頭：6

整體：7

老鳳冰室（葵芳分店）

貓人後記：

跨越數十載，「老奉，老細」依然何其多，你我身邊總有個。打工仔唯有一邊吃一邊打卡，笑下呻下抖一抖，食一件西多士又一餐！

食店內每件裝飾都充滿港人的共鳴。（作者提供）

位於葵芳的老鳳冰室。（作者提供）

作者簡介：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Gag Gag 聲食懷舊餐 打工仔的抖氣站」​】

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