【減肥陷阱】消化餅不能助消化為什麼叫消化餅？一日最多吃...塊

消化餅，總令人有種錯覺，以為只它可以幫助消化或清腸胃，當發現吃了兩三塊消化餅便很容易飽肚之後，更深信消化餅是減肥恩物。網上更加盛傳台灣天后蔡依林便曾經選用這個「消化餅減肥法」減肥，吸引到不少人嘗試這個用消化餅代替主食的減肥方法。

消化餅對減肥有效嗎？

要了解消化餅到底可否達到減肥之效，首先要知道消化餅的材料和製作方法。消化餅主要由全麥麵粉、糖、植物油製成。正因為當中加入了梳打粉，而梳打粉屬於弱鹼性物質，能夠中和胃酸、促進胃液分泌和胃的排空，所以當時消化餅的發明人Alexander Grant便認為消化餅有助消化，因而以此命名。但其實他忽略了製作步驟中的一點，消化餅實際對腸胃消化並無幫助。

為什麼令大家對消化餅產生這個美麗的誤會？按圖看原因：

在消化餅的包裝上其實都已經寫上了：「本餅乾的配料不包含有助於消化的任何物質」，證明了消化餅無助消化。（網上圖片）

傳蔡依林也曾以「消化餅減肥法」減肥，但她亦曾透露過，不會用進食單一食物的方法來修身，因為這並沒有長久不復胖的效果，而且很快便令人有反胃的感覺，甚至令心情變差。

在 Instagram 查看這則貼文 JOLIN CAI 蔡依林（@jolin_cai）分享的貼文 於 PDT 2015 年 9月 月 27 日 上午 4:22 張貼

總括而言，消化餅並不是減肥恩物，不過，和其他的零食相較，消化餅的確是更好的替代品，但每天不宜吃多於2塊，而上面沾有朱古力的更是淺嚐一塊便要即止。

資料來源：Times Food