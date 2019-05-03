【豆腐食譜】蔥燒玉子豆腐外焦內嫩全靠佢！10分鐘簡易拌飯菜

別看玉子豆腐柔柔弱弱的樣子便以為它只適合清蒸，其實它是很適合煎的料理方式，金黃色焦焦的外皮，裡頭卻十分嫩口。配上簡單醬汁令食而無味的玉子豆腐變成一道惹味拌飯家常菜。而且材料簡單，亦不需太大技巧，新手都一定成功。 攝影：李偉軒、林宛津、余曉彤 剪接：呂志豪

由於玉子豆腐的感覺和豆腐一樣脆弱，當初亦有疑惑如何可以在易潔鑊中炒勻。不過只要在玉子豆腐兩面沾上薄薄一層生粉，就可以製造金黃色焦焦的外皮，從而達至外焦內嫩的效果。

如果想煎一面完美黃金外皮，建議（1）煎前一定要印乾水分、（2）油不能少、（3）切忌心急反轉、（4）選用的鍋一定要燒得夠熱。根據以上4個方法，便可輕易煎出一碟完美玉子豆腐。

想要外焦內嫩效果，煎前要兩面沾一沾生粉。

另外，要輕易將玉子豆腐脫離那個包裝，筆者都有一個建議。未必是最好的方法，但是方法簡單，大家可以一試。

只要在包裝平口那邊用鉸剪打橫剪一下，便可以慢慢從開口位將整條玉子豆腐推出來。

用鉸剪打橫剪一下紅線地方（HKTV Mall）

這樣便能完美地拿出玉子豆腐。(余曉彤攝)

健康小貼士：

玉子豆腐是由雞蛋和清湯製成，所以同樣含豐富蛋白質、卵磷脂和卵黃素。不過亦不建議多吃，避免攝入過多膽固醇與鈉。有高血壓、高血糖、高血脂的人也要盡量少吃。

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