【食物安全】寶生園蜂蜜含微量致癌抗生素　食安中心下令暫時停售

不少人家中都有蜜糖，定時定候沖杯蜜糖水來滋潤一番，講到本地生產的蜜糖，最先想起的必定是「寶生園」，創辦人滿臉「蜜蜂鬍子」的造型可謂深入民心。不過，日前食物安全中心卻公布寶生園的蜜糖樣本，被驗出微量抗生素甲硝唑，品牌已宣布將該批次的蜂蜜下架及回收。

食物安全中心定期會進行食物監測計劃，日前中心職員就從網上商店檢取蜜糖樣本進行測試，發現「寶生園」的百花蜜樣本含十億分之一點四甲硝唑，甲硝唑即抗生素一種，曾在動物測試中被證實會致癌。儘管此含量只屬微量，不過中心已指示寶生園停售該批次的產品，寶生園在facebook發文說：「本園現呼籲顧客如持有本園出售的『1000g百花蜜』批號8299（見背招底部）此日期前最佳30.12.2020，請聯絡我們進行回收，不便之處敬請原諒！**其他各款蜂蜜均不受影響**」

寶生園在facebook向公眾交代百花蜜批次要回收一事，有不少已購買的市民留言查詢。（facebook：香港寶生園養蜂場(PO SANG YUEN BEE FARM）

香港從未就蜂蜜內的抗生素或除害劑殘餘含量設定上限，但消費者委員會曾表示：「長期攝入抗生素有可能令人體產生耐藥性細菌，亦有可能引發抗生素過敏，甚至增加患癌風險。」食物安全中心發言人就指出：「根據聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會，甲硝唑及其代謝物的殘餘對健康構成一定的影響，食物規管當局應設法避免食物含有甲硝唑殘餘。」

寶生園是具90年歷史的老字號，位於粉嶺的自家養蜂場出產多種花蜜，今次涉事的百花蜜，是蜜蜂採摘多種不同花朵的花蜜後所生產的100%純蜂蜜。爆出是次風波後，無疑對品牌形象有影響，其實早在2006年，寶生園的荔枝花蜜已被消委會驗出含抗生素，當時負責人就否認用抗生素飼養蜜蜂，並估計蜜蜂可能是在外出採蜜時，沾上植物上一些含抗生素的化學劑，未知今次會否是同樣情況。不過，去年消委會再抽查市面上45款蜂蜜，儘管當中2款含抗生素殘餘物，寶生園的出品不但安全，更獲得「5星蜂蜜」的評價，被指性價比最高！

寶生園百花蜜售價約為$82.5/1000克，在去年消委會的報告中，縱使它被指攙雜主要來自玉米和甘蔗糖漿，植物糖含量高達85%，但仍然獲評為「5星蜂蜜」。（facebook：香港寶生園養蜂場(PO SANG YUEN BEE FARM)）

請按下圖睇去年獲評為「5星蜜糖」（無抗生素或除害劑）的各種蜂蜜：