【中環Cafe】京都咖啡名店PMQ對面設旗艦店　3大原因去「潮拜」

咖啡名店%Arabica，於港已經開了4間分店，繼年頭於堅尼地城開無敵海景店後，接著中環PMQ對面就見到有%Arabica字眼圍板店，各位想潮拜此品牌的咖啡，又多個地方可以選擇！

中環設店繼續純白造型示人

%Arabica其實在港已經有4間分店，此品牌的老闆是日本人Kenneth Shoji，不過此店第一間店是開於香港，咖啡店都叫做與港人幾有緣。而每間店的特色造型都是簡約、純白，一個「%」貫穿整間店的設計。首店當然多人去試飲，不過今年年頭於堅尼地城開的分店同樣令人著迷，事關店舖可以望無敵大海景，Chill到不得之了！

堅尼地城店設於面海的位置，純白設計有小清新感覺。

今次再開店，選址中環鴨巴甸街的斜路位置，對面正是文創之地「PMQ」。此店的位置與此區好夾，行完文創小店就可以順便過對面飲咖啡，正！唯一擔心位是，店舖在大斜路的中間位置，要走上去好易上氣唔接下氣，要飲名咖啡真的不容易啊！

其實中環已有地方可以買到他們的咖啡，不過都限於外賣形式，今次新店明顯有位置空間可以坐，店外有個小空地都可以放到長木櫈，可以坐下來休息休息。

按圖睇%Arabica咖啡店設計！

（圖左 ）Caffe Latte$45（Houseblend）/（圖右）Matcha Latte$60

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3個甘願排隊飲咖啡的原因

此咖啡店每次開新店都引起連場排隊熱潮。為何一杯咖啡可以跑出，令人等起碼半粒鐘都甘願去排、去潮拜呢？為你綜合飲「%Arabica」的3大原因，等你排都排得值！

按圖睇排隊飲%Arabica原因！

【1】 拉花世界冠軍｜日本有那麼多的咖啡品牌，而此品牌第一間分店是開於香港的愉景灣，為何可以在日本突圍而出，成為必去咖啡店，就是因為於2011年，老闆邀請到冠軍級店長，山口淳一，他於世界級的咖啡比賽當中贏了不少冠軍銜頭，他的拉花技術美如藝術品，讓人更想去試咖啡。

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至於中環店的開幕日子要等待官方公布，要密切留意啦！想飲此咖啡的朋友，可以到其他4間分店飲！

%Arabica香港分店 地址：西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖 地址：中環港景街1號國際金融中心1樓1050號舖 地址：尖沙咀天星碼頭1樓KP-41舖 地址：鰂魚涌英皇道1048-1056號益發大廈地下G03號舖

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