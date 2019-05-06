【紓緩腸胃不適食物】屙嘔肚痛點算好？12種應急食物紓緩腸胃不適

都市人生活壓力大，加上食無定時，長時間累積下會對腸胃做成負擔。相信不少人都會遇過突如其來的肚痛、胃痛、作嘔等不適。當你身邊沒有藥物時，原來有些食物可以應急，有助紓緩胃部不適，但有病當然要看醫生！

肚痛、胃痛的情況對於都市人並不陌生，筆者亦有朋友因工作壓力大而令胃部長期不適，因此她亦有隨身攜帶以下食物，以備不時之需。根據美國家庭醫生Matthew Goldman，以下12樣食物有助暫時舒緩胃部不適。例如低脂肪、淡味或是微鹹的食物都有助暫時舒緩胃部不適，因為它們可以防止胃中的酸質釋放，還可吸收因空腹而引起的刺激性酸質。而且只需要小小的分量，便有效暫緩腸胃不適。

按圖看12樣舒緩胃部不適食物：

+ 10 + 9 + 8

如果你的腸胃是較弱的話，醫生Matthew Goldman則建議應避免以下4類食物。因為會有可能增加噁心、腹脹、嘔吐或腹瀉情況。

按圖看4類應避免食物：

胃部不適的起因有很多，以上只是舒緩不適的食物。最好都是向家庭醫生尋求問題根源。

資料來源：Cleveland - 《Ginger Ale and Saltine Crackers? 5 Ways to Ease Stomach Pain and Nausea》