【90後創業】為中學時夢想打拼10年　三閨密土瓜灣開港式甜品店

「我哋第時大個咗，要一齊開間糖水舖！」小時候把一切看得簡單，類似的承諾許過太多，說過要跟好朋友一起搬出來住、長大後要怎樣怎樣……步入社會才知道，這些諾言大多無法兌現，友誼原來比想像中脆弱。陳奕迅唱過：「為何舊知己在最後變不到老友？」莫說要跟好友開店這些宏願，根本連約出來食餐飯都難過登天！不過凡事總有例外、Charlie、Moon和阿秀這3位90後，果真敵過時間洪流，實現中學時期的約定，在土瓜灣開了間甜品店。 攝影：鄭子峰

識於微時 堅守戲言般的承諾

這三個女生的緣分，在於她們不約而同於2009年插班到同一間中學，一樣都經歷過初到陌生環境不知如何融入的不安，正是這樣使她們愈走愈近。Moon說：「我哋放學成日都去食甜品，食得多會自己研究下點整，跟住就會諗『不如第時我哋有能力就開一間糖水舖啦！』大家都一齊擁有呢個夢想。」

離開校園後三人各奔前程，Charlie修讀酒店管理課程，做過酒店業和證券行工作；Moon坦言公開試成績不好，讀了些護理系課程就去醫院上班；而阿秀大專畢業便加入了服裝公司，打工一段時間後更創立了自己的店舖。儘管各有不同事業發展，但三位始終沒有忘記過心底的夢想，「中學嗰時覺得開一間甜品店需要好多錢，所以都當講笑咁講。」Charlie聽完阿秀說便續道：「直至我哋有兩個人都辭咗職，講起真係好想實現呢個夢想，亦做咗好多資料搜集、報告，計過每日做幾多生意先回到本，發覺可行先做。」

（左起）阿秀負責文書處理和會計、Moon主力在網上做宣傳、而Charlie溝通能力強，將以前工作學到的待客之道都應用於此，三人各有分工，加上建立多年的默契，每天回到舖頭已懂得自動埋位，「一返到嚟邊個做啲乜，已經知㗎喇，邊個擅長乜嘢就整咗先，冇嘢煮嗰個就企樓面。」

懶理家人反對 實現夢想不靠別人

她們打從中學開始自學整甜品，屢敗屢試，一年前終於見時機成熟，三位走勻全港去睇舖、選址、搵門路攞貨、設計舖面……當中最困難是接舖後的清理工作，「我哋冇請清潔公司，全部都係我哋三個做，執咗過百隻曱甴，地下同廚房全部都係我哋自己搣膠紙、抹地、買傢私，廁所都自己洗。」這一切一切，對比平日做的家務，簡直小巫見大巫。

訪問當天甫踏進糖妃，最先見到阿秀在拖地，還未察覺到我又已被客人叫去收錢了。這期間見到她的手上有被燙傷的疤痕，她說是遭焗爐灼傷，但礙於店裡只得三個人，受傷也只好頂硬上，流血就趕快貼膠布，之後戴上手套繼續做。

阿秀、Moon及Charlie今年分別是27、25和24歲，已經儲夠錢開舖，很多人問是否靠父幹或母幹，不過她們堅稱不靠家人，投放到這盤生意的一分一毫都是自己賺回來，過程中也犧牲了不少娛樂，「同齡嘅女仔可能仲行緊街、講緊買咩唇膏、去邊度旅行，但我哋冇㗎，唱K同睇戲都比其他同學少好多，食飯都慳住慳住。」

糖水店營業時間大約10小時，但她們每晚收工善後完都3、4點，翌日中午又要回來煲糖水並準備開店前的工夫，工時長到每日都不夠時間休息，不過三人始終覺得一切也值得。（受訪者facebook）

之所以不靠父母，背後藏著的是一份倔強，原來阿秀和Moon都是冒著家人反對來實現這個夢想，前者說：「佢覺得我哋投資咁多錢，如果回唔到本好蝕，開咗之後係咪賺得返呢？係咪真係做到成功嘅甜品畀客人呢？我哋後生冇經驗，又係女仔，所以屋企人同朋友都好反對，睇唔起我哋，覺得我哋做唔到。」Moon也深深體會這種感受，在醫院的工作月入兩萬多，高過不少初出茅廬的大學生，家人自然不想愛女放棄穩定收入去冒險，

唔趁依家去試，幾時去試呢？等到30幾40歲，我哋唔會再搏囉，趁依家呢個歲數有時間就去試吓、闖吓，睇吓我哋有冇機會成功。如果最後唔得，咁先至返去做其他工囉！

Moon放棄穩定的醫護工作來開店，因為她覺得過了這個年紀便不會再有勇氣嘗試和冒險，坦言要做醫護幾時都可以做，但此刻既然只得開舖一個目標，當然要試！

撇除家人，三位為新店張羅期間亦遇到不少歧視目光，「啲人唔係好相信我哋，覺得係咪公司派我哋嚟㗎呢，亦有人聽到我哋把聲已經Cut線，有人仲要問：『你租唔租得起呀？』」正因如此，反而更激起她們的決心，充滿鬥志的Moon說：「你愈覺得我唔得，我愈要做畀你睇！」

三位小妮子不時遇上質疑或遭客人看輕，Charlie憶起曾有客人來吃芋頭西米露，上桌後試都未試便拋下一句：「海記唔係咁㗎喎……」她建議客人先試一啖才決定要否更換，結果對方整碗吃完。客人先入為主是在所難免，Charlie縱然理解，卻始終相信用心和用實力製作甜品，總會有人見到。

十年友情 從不缺席對方每個重要日子

記者本身沒生意頭腦，不知道經營一間餐廳究竟有多難，然而在成長過程中親歷過許多昔日好友相繼成為過客後，我領悟到要維繫一段友誼，有時或許比儲錢開店更不容易，因此更覺她們仨的友情難能可貴。Moon憶述：「我哋嗰時一齊搞學生會、參加歌唱比賽，一齊搞活動，返學、放學、放假都一齊，呢十年所有生日或者特別日子都會一齊過。就算有啲咩緊要事都好，我哋嗰日都一定攞咗假，點都會出嚟，即使唔係日日見，每個月都至少見幾次。」

要維持跨越10年的情誼，甜品也是一道重要橋樑，「唔知點解就係有個連繫感，我哋成日睇下邊個屋企得閒就上去整糖水，又會去唔同嘅糖水舖度試下，裝下人哋個廚房，睇下依家興啲乜。」

花了一年時間和心力，「糖妃Sweetie」終於在2月開幕，那種滿足感不能言喻。「追夢」二字人人會講，然而想真一點，「夢想」本質卻是虛無飄渺得很，猶如遙不可及的泡影。當聽到她們說：「係由零開始變咗一間舖出嚟！」霎時感覺到那份重量，「籌備咗咁耐嘅嘢終於可以實現，而且係由一個夢想變咗做目標。之前點解話係夢想，因為覺得唔會達到，但依家已經變咗目標，當目標達到咗，會再有下一個目標。（目標係咩？）梗係營業額高漲，跟住開分店啦！哈哈！」整個開店過程中，Moon和阿秀都不諱言最感動是親手撕下「紅紙」的一刻，

搣紅紙嗰刻真係好開心，啲人終於知道我哋正正式式開咗間舖，屋企人態度都唔同咗，好鼓勵我哋，因為佢見到原來我哋真係有呢個本事同能力，去做到其他同齡女仔做唔到嘅嘢。

開幕當日，醫院的前同事都有前來向Moon道賀，還送上這個手工製品，每一條線都是同事親手在釘板上繞，做出三位老闆娘的樣子，極有心思！

搏盡無悔 全力追夢不怕輸

講到對這間舖的期許，Charlie賣花讚花香地說：「我哋真係想畀客人一個舒適啲嘅環境，唔係好似出面咁食完就走，我哋呢度有音樂、有電視睇，想畀人享受美食，唔係為做生意而做生意，賺嘅利潤都唔係好大，賣平民價錢，但五星級嘅享受！」

請即按下圖睇糖妃Sweetie有咩食：

朱古力雪糕金磚$48｜糖妃的主打之一，廣受客人歡迎。要營造外脆內軟的效果，Charlie教路多士兩邊沾牛油就夠，若整塊都沾滿牛油就會變硬，她坦言這甜品成本不高，但工序繁複、很花時間。

蒜香雞翼尖$19｜甜品店賣雞翼尖，很自然讓人想起元朗名物，精華所在的辣汁蒜香充沛、辣得過癮，雞翼尖腍滑易吮，不會煮到甩皮甩骨，個人認為更勝甜品，驚喜度亦高，難怪老闆娘說曾經有客人一買就買了5碟！

+ 7 + 6 + 5

香港地飲食業流轉速度快，講到會否怕這一番心血，到頭來還是失敗收場，她們表示會竭盡全力去做，若然最終都不成功，始終相信過程中必有得著，年紀最小卻予人感覺最成熟的Charlie謂：「當攞個經驗㗎咋，唔緊要㗎，人生梗係有成功有唔成功，唔係每一樣嘢都順事順景㗎啫。」

聽到她那樣豁達，忽爾想起五月天的歌曲，《有些事現在不做一輩子都不會做了》，有人覺得年輕是任性的代名詞，但大概就是年輕才有這樣的本錢和拼勁，全力追夢不怕輸吧？

糖妃Sweetie

地址：土瓜灣美景街26號地舖

電話：3954 5859

營業時間：星期二至日15:00-01:00（逢星期一休息）