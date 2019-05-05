【飲食熱話】牛油果芝士荷蘭新品色似變型俠醫　煮溶即變Nachos醬

牛油果，你愛嗎？芝士，你愛嗎？這兩種超人氣食材近日要合體了！雖然坊間許多食譜都自行「撮合」這兩種元素，例如芝士牛油果多士、芝士牛油果焗蛋，不過最新的這個偉大發明，就是混入了牛油果醬的芝士，以後食Nachos不必再猶豫點甚麼醬了！

有時睇戲或煲劇，都會食墨西哥粟米片，通常都會沾芝士醬、牛油果醬、酸忌廉或莎莎醬，但現在就多了一個新選擇——牛油果芝士醬，選擇困難症的人終可一次過滿足兩個願望。荷蘭奶製品公司Daily Dairy一向生產羊奶芝士和高達芝士等，其最新產品就是牛油果醬高達芝士（Guacamole Cheese）。有些人不明白Avocado跟Guacamole的分別，其實前者是指牛油果這種水果，後者則是牛油果醬，通常都加入了洋葱、番茄、青檸汁等。

很多人會儲定一小罐牛油果醬（Guacamole）放在雪櫃裡，方便之後食用。牛油果內的某種脂肪能舒緩體內的炎症和壓力，亦能使你睡得更甜。（VCG）

新出的Guacamole Cheese是為了慶祝墨西哥的cinco de mayo（五月五日節）而生產，5月1日起在美國The fresh market分店獨家發售。根據The fresh market的官方Instagram介紹，這款芝士簡直是夢想中的小食，該店的營養師Meghan Flynn說：「這是一種軟滑的高達芝士，芝士中加入了真正牛油果、青檸汁、辣椒、番茄、洋葱和蒜。」所謂高達芝士，即是出自荷蘭高達市的牛奶芝士，屬半硬芝士，味道比較溫和，口感綿密。

參考Daily Dairy官網，這芝士以一個個4.5公斤的扁圓輪裝發售，亦可切件，每磅價格為$24.99美金（即港幣大約$196），貴就貴在每個芝士保證有50%全脂牛奶，並且有真正牛油果等。除了切片或切粒食，也推薦熱溶之後當作Nachos醬，別有一番滋味！不少外國人已率先開箱，究竟味道如何？請按下圖。

Daily Dairy推出的這款牛油果醬芝士，有好幾種食法。（Daily Dairy官網）

據知牛油果醬芝士目前只屬期間限定商品，將來仍未知會否再推出，假如大家想止一止癮，也可自製牛油果小食，以下這款食譜就教大家如何製作Guacamole牛油果醬！

牛油果鮮蝦雲吞杯食譜

假如你始終想同時享受芝士和牛油果的美味，也可參考以下的「煙三文魚牛油果芝士卷」食譜：

三文魚牛油果芝士卷食譜

如果香港都有這樣的牛油果醬芝士發售，你又會想試嗎？