【罐頭食物】罐頭魚水銀較低？營養師建議5大低水銀高Omega 3魚類

早前，消委會測試市面上部分吞拿魚刺身，發現大部分均有水銀超標的情況。「戰友」們均在辦公室的大廳議論紛紛，她們全神貫注望着電視新聞報導。家琪慨歎說：「真不知該吃什麼好了！三文魚說有蟲，吞拿魚又有水銀！」鄰座她的奶奶說：「就是啊！多吃牛又說跟腸癌有關，雞又有激素，做我們這班家庭主婦真困難。」

接着，我請家琪入辦公室會面，我問：「你很喜歡吃吞拿魚嗎？」她説：「你剛才必定是聽到我的話。」我說：「一點點吧！畢竟是近日的熱話。的確，一些較大的捕獵魚類如吞拿魚、劍魚、鯊魚、金目鯛等的水銀量很高，而水銀可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部，所以我們不建議一年內準備懷孕的婦女、孕婦及小朋友進食這種魚類。但在一般成年人而言，只要並非經常食用，實在不用太擔心。」

家琪輕聲說：「其實我減肥的目的，就是打算懷孕，但別太大聲，我奶奶坐在外面，她不知道的。你明白嗎？做媳婦的，壓力很大啊！」我點點頭。她繼續問：「但奧米加三對胎兒的腦部成長及成年人的心血管健康也好，水銀與奧米加三之間，該怎樣取捨？」

我說：「就你的情況而言，我建議你可選些水銀較低而奧米加三較高的魚類，每星期大約兩餐左右。這幾種魚類，每150克的進食份量，已有多於500毫克的EPA（Eicosapentaenoic Acid）及DHA（Docosahexaenoic Acid）。而根據National Academy of Medicine的建議，成年女性的每天EPA及DHA需求量約為1100毫克。」

按圖看哪5種魚每150克已有多於500毫克的EPA及DHA：

而罐頭吞拿魚因多用較細小的魚，因此水銀量不會太高。（Gettyimages／視覺中國）

她說：「罐頭吞拿魚也可？吞拿魚不是也含高水銀嗎？」我說：「由於罐頭的吞拿魚多用較細小的魚，因此水銀量不會太高，但若果你還擔心來源，又希望攝取奧米加三，罐頭的三文魚或沙甸魚也是不錯之選。我可以介紹數款既低脂又健康的給你。希望你早日做人成功！」

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「水銀與奧米加三」​】

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