【健康飲食】驅疲勞助延血管老化　吃它5天血管年齡年輕6年

春困令人疲倦，精神不振，但可曾想過，平日飲食中攝取維他命B雜不足，也會令你感到疲勞萎靡，甚至可能加速你的血管提早老化？ 圖片：viu TV《恐佈醫學》電視截圖

我們對於維他命B雜不會感到陌生，在各種維他命當中，只有維他命B由8個維他命組成，包括B1硫胺素、B2核黃素、B3煙酸、B5泛酸、B6比哆醇、B7生物素、B9葉酸和B12鈷胺素，彼此互相關連、平衡及亙補發揮最大效用。維他命B雜屬水溶性，由小腸吸收，未吸收部分經腎臟隨尿液排出，只有B12可儲存體內。

維他命B雜幫助新陳代謝和能量製造，助維持皮膚和肌肉健康，增進免疫系統和神經運作等。假如細心查看，藥妝店架上琳琅滿目的都是含維他命B雜的保健食品，稱有助改善疲勞、貧血、促進新陳代謝及增強能量等。至於從日常飲食中，想攝取豐富的維他命B雜，可進食各類深色蔬菜、各式肉類、貝類海鮮、大豆、納豆、雞蛋及堅果類等。

藥妝店架上含維他命B雜的保健食品繁多，稱有助改善疲勞、促進新陳代謝及增強能量等。（viu TV《恐佈醫學》電視截圖）

進食各類深色蔬菜、各式肉類、貝類海鮮、大豆、雞蛋及堅果類等可攝取豐富的維他命B雜。（viu TV《恐佈醫學》電視截圖）

Viu TV外購日本電視節目《恐佈醫學》，談到有助長壽的健康話題，當中包括延緩血管老化的飲食秘密，節目邀請了7名年齡介乎56-66歲的測試者，分析血管年齡與維他命B6、B12及葉酸的關係，並邀請德島大學循環系內科教授佐田政隆先生及順天堂大學註冊營養師高橋德江小姐講解，發現血管裡有愈多維他命B，血管年齡愈年輕。



點擊以下各圖有實測過程：

+ 3 + 2

說到延緩血管提早老化，必要進食B6、B12及葉酸（B9），動物肝臟（豬潤、雞潤、鴨肝）有齊以上三項營養。可是，動物肝臟的熱量不低，而且非人人喜歡，素食朋友更是無從入手。原來有一種常見、簡便、美味、吃不膩及素食者可吃的食材，也齊集維他命B6、B12及葉酸。

延緩血管提早老化，攝入足夠的B6、B12及葉酸才有效，除了吃動物肝臟外，有一種素食者也可吃的食材也齊集B6、B12及葉酸，當中的B12含量更是相當豐富。（viu TV《恐佈醫學》電視截圖）

再點擊以下各圖猜哪種常見又美味的食材有齊維他命B6、B12及葉酸，受試者磯村小姐連吃此食材5天後，血管年齡年輕了6年，而素食人士關注的B12吸收也可從此食材有效獲取：

+ 12 + 11 + 10

要留意磯村小姐食用的不是加醬油、加鹽調味的零食紫菜，從片中所見，她食用包壽司用的原味紫菜。雖然，紫菜是健康寶庫，不過從中醫上看紫菜，性寒，因此脾胃虛寒的人，易腹痛、腹瀉、腸胃消化功能不好的人不宜多吃。

參考資料：埔基醫訊／The News Lens