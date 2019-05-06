【可樂新口味】調酒師設計4款新味可口可樂　專為酒鬼而設！

可口可樂可謂全球最受歡迎的飲品，其配方甚至是高度機密，據說是鎖在保險箱裡。除了最經典的原味，這些年也有過多種新口味。而今年6月，可口可樂將會推出4款專為調酒而設的新口味，各位酒鬼不妨留意！

可口可樂每100毫升就有10.6克糖，換句話說每罐可樂約相等於7粒方糖，明顯是極不健康的飲品，偏偏全世界有許多人都為它而瘋狂，燒烤要飲、打邊爐要飲、食小菜要飲，有人甚至天天可樂不離手，如坊間就一直有傳股神芭菲特每日都要飲5罐可樂。

炎炎夏日，大口大口冰凍可樂喝下肚絕對沁人脾胃，但亦有人用它溝酒飲。最近可口可樂就公布即將推出調酒師調製而成的4款"Signature Mixers"系列可樂，分別是Smoky（煙熏味）、Spicy（辣味）、Herbal（草本味）和Woody（木香味），專為調酒而設，每支約有86卡路里，最特別之處是樽身採用了1894年的懷舊玻璃樽款，十分誘人。請按以下睇4款可樂的詳情：

可樂配上酒樽後，變得非常High Class！（Coca-cola）

其實多年來，可口可樂都曾推出過多種不同口味，雖然感覺始終沒原味好喝，但勝在有新意。部分口味已經停售，但部分則仍然在香港有售。請按下圖睇更多：