【母親節餐廳2019】精選5間素食自助餐廳！$68起任食新派中西日菜

母親節就來到了，各位乖仔乖女計劃好星期日帶媽媽去那麼吃飯了嗎？以往有可能會到酒店大魚大肉，今年也會為你推介自助餐行程，不過想吃得健康一點，有近期大熱的素食自助餐，平起碼一半吃到抱住個肚出門口，滿足胃口的同時荷包不肉赤，一於帶媽媽試新嘢，吃創意素菜，即睇有咩素食自助餐廳！

【1】$68新派素食中日菜@銅鑼灣素一

銅鑼灣新開的素食菜館，裡面除了近期大熱的素食中菜，還有素食日菜，例如素食花之戀、加州卷等都是素！此外，這裡的大廚為曾於寶蓮寺工作的團隊，設計了逾400款菜式，上海煙燻素魚、胡椒鹹酸菜湯等，有創意得來水準都有保證！母親節的話，晚市會再送燉湯，讓各位滋補滋補。

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素壽司拼盤，造型細緻。（官方圖片）

+ 2

收費及用餐時間： 1）星期一至五 午市 11am-2:30pm $78- 75分鐘用餐，下午茶 2:30pm-4:30pm $68 - 90分鐘用餐，晚市 6pm-11pm $168 - 90分鐘用餐 2）星期六、日及公眾假期 午市 11am-2:30pm $98 - 75分鐘用餐，下午茶 2:30pm-4:30pm $78 - 90分鐘用餐，晚市 6pm-11pm $188 - 90分鐘用餐 備註：星期六、日，晚市每位送鮑魚和燉湯各一款

素一 Veggie One 地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower535地庫B04舖 電話：2328 2102

【2】$72任食逾百款中西素菜@銅鑼灣放下素

這裡的素食較為家常，有回鍋肉、金針雲耳蒸雞等，讓各位想吃住家菜的家庭們可以試試。除了家常菜，西式菜都會有，西班牙焗薯餅都是搶手貨。另外，有果乾機，可以烘乾水果作零食。款式夠多，一改素菜口淡淡的感覺！

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雙重芝士PIZZA。（官方圖片）

+ 3 + 2

收費： 1）午市 11:45am-12:30pm $72 - 45分鐘用餐 12pm-2:30pm $80 - 45分鐘用餐；$98 - 1小時用餐 2）晚市 6pm-7:10pm $108 - 1小時10分鐘用餐 7:15pm-8:30pm $138 - 1小時15分鐘用餐 8:30pm-9:50pm $108 - 1小時用餐

放下素 地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心3樓 電話：2832 2032

【3】$78任食酒店級中菜@九龍灣齊齊素

平日以為素食會吃到人口淡淡，但原來都可以有酒店高級中菜的水準，事關這裡的大廚曾任五星級酒店及素食店的大廚，他將素業加點創意，變成出得廳堂之餘，又令平時不吃素食的朋友們，對素產生興趣。

老闆Celia除了菜式方面邀請了星級大廚Raphael出手製作，價錢都非常抵，午市$78就吃到逾30款素中菜，滿足到胃口外，亦幫各位孝子賢孫慳唔少啊！

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餐廳位於九龍灣的得寶花園，吸引鄰近不少住客幫襯。（官方圖片）

+ 5 + 4 + 3

自助餐時段及收費： 1）午市(11:45am-1pm、1pm-2:15pm) 成人$98(新張優惠$78)；小童$78(新張優惠$58) 2）星期一至四晚市 (6pm-7:30pm、7:45pm-9:15pm)： 成人$168(新張優惠$128)；小童$128(新張優惠$98) 3）星期五至日晚市 (6pm-7:30pm、7:45pm-9:15pm)： 成人$188(新張優惠$148)；小童$148(新張優惠$118)

齊齊素 地址：九龍灣牛頭角道3號得寶商場地下122號舖 電話：3996 9048

【4】逾40款素中菜@大角咀走肉朋友

大角咀是個美食小區，這間素食餐廳自開幕以來一直人氣高企，其中菜小炒夠鑊氣，新派菜式造型細緻，今年母親節更有逾50款中菜，當中有椰汁蓮子桃膠雪耳西米露，讓媽媽可以滋潤、美顏一下！

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原個菠蘿炒飯。（官方圖片）

+ 4 + 3 + 2

母親節特設餐單詳情： 菜式：超過50款食物 指定日期：11-12/5 1）自助午餐收費及用餐時間：$108/成人，$78/小童（1.1米以下）- 75 分鐘用餐 2）自助晚餐收費及用餐時間：$168/成人，$138/小童（1.1米以下）- 90 分鐘用餐

走肉朋友 地址：大角咀博文街28-30號地舖 營業時間：星期一至日 11:30am-9:30pm 電話：2388 6280；WhatsApp 6578 9849 備註：自助晚餐分6pm-7:30pm及8pm-9:30pm兩個時段，可預先電話訂位。）

【5】$88任食70款中西素菜@尖沙咀每日

要入到大角咀可能會有點不便，而尖沙咀都有新派素菜館同樣人氣高企。看似是Cafe的設計，裡面以家庭式經營，老闆為兄妹二人，他們以較抵食的價錢推出素菜自助餐，一改有機健康食物一定好貴的印象。菜式中西合壁，午市逾70款，晚市更有逾百款菜式選擇，而且又經常換菜單，不怕吃到悶。

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環境簡約，還以為是文青cafe，原來是主打素食的自助餐館。（alsa.au@instagram）

收費及用餐時間： 1）午餐：11:40am-3pm 星期一至五 $88 - 75分鐘用餐，星期六、日及假期 $138 - 90分鐘用餐 2）晚餐：6pm-10pm 星期一至四 $138 - 90分鐘用餐，星期五至日，假期及假期前夕 $168 - 90分鐘用餐