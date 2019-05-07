【自助晚餐】買2送1任食和牛片皮鴨燕窩甜品！入埋廚房偷師整兩味

日本由「平成」走向「令和」時代，對我們遊日吃壽司似乎沒多大影響，不過，仗着這個歷史性時刻，有酒店正舉行期間限定「令和夏祭美食之夜」，無論半自助晚餐、周末自助午餐及自助晚餐都有買二送一優惠，當中最豐富最抵吃的，首選自助晚餐，不僅每人獲送海膽玉子燒一份，還有任吃的片皮鴨、清酒一口牛、蟹子茶碗蒸、燒羊髀……等，每日輪流供應，重點推介燕窩甜品、Häagen-Dazs雪糕也是任食。三人行，每人不用三百元！ 攝影：鄒家鳳

「令和」美食祭，自助晚餐當然以日式美食作主打，這次大廚蔡錦池師傅還帶我進入他們的秘密基地──廚房，示範炮製崎玉縣清酒一口牛和三文魚子茶碗蒸，和告訴我牛肉香濃惹味、茶碗蒸鮮甜滑溜的小秘訣。（按圖看師傅心得）

池師傅毫不吝嗇，教大家如何炮製好海鮮茶碗蒸的不敗秘訣，不會過老又不會水汪汪。

+ 3 + 2

按圖看「清酒一口牛」的做法和不敗秘訣：

+ 3 + 2

如在家自己下廚，記得池師傅的心得了。自助餐的清酒一口牛，也是即點即燒，記得趁熱吃。每份約有五六粒，建議還是淺嚐好了，因為要留肚吃其他食物，例如即切的日式醬燒牛肉、燒羊髀、清蒸比目魚、而我最喜歡、自助餐不常見的片皮鴨。

按圖看自助晚餐有什麼「熱食」：

片皮鴨也是即叫即切，皮香肉嫩。

+ 14 + 13 + 12

冷盤方面，雖然沒有生蠔，但一般的蟹腳、甜蝦、青口、翡翠螺等之外，設有日式壽司吧即切刺身，還有日式小吃、冷麵等配合主題。

按圖看自助晚餐有什麼「冷盤」：

每位客人還可獲送海膽蟹肉沙律釀玉子燒一份。

+ 13 + 12 + 11

無論吃得多飽，都絕對不能錯過的，是甜品，日式和菓子自然不能少，還加入女士養顏恩物──燕窩，各款燕窩甜品任食，Häagen-Dazs雪糕也是無限供應，單是甜品已值回票價了。

按圖看自助晚餐有什麼「甜品」：

燕窩加在日式甜品上，成了這款燕窩抹茶紅豆餅，一清一甜，很滿足，但還是別要添吃，留點空間給其他甜品。

+ 7 + 6 + 5

「令和夏祭美食之夜」周末自助晚餐

日期：即日起至8月4日（5月11日除外）

價錢：原價$388、小童或長者$298，現買二送一優惠

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣The Platter

電話：3891 1938