【多士食譜】Nutella邪惡甜點榛子醬流心西多士　配水果中和甜膩

久不久就傳出Nutella停產的消息，每次都慶幸不是真的，不過實在難以預計會否到了某年某月它真的停產，所以有得食就要珍惜。這款榛子朱古力醬除了可以點手指餅，也可以整甜品，例如今次示範的榛子醬流心西多士。 攝影、攝錄：林宛津、李賢華 剪接：潘諾兒

坊間有很多不同餡料的西多士，例如朱古力、紅豆蓉、奶黃等，其實用Nutella做餡都一樣可以，相比朱古力醬反而沒那麼膩。這個甜品只消10分鐘就做好，將麵包沾滿鮮奶蛋漿，兩邊煎香就可以，你還可以自行配上水果、蜜糖、煉奶或雪糕同吃，今次我只佐以香蕉，但個人認為配士多啤梨都非常配，還可中和甜膩感。

想流心效果更澎湃自然的話，可以加煉奶等，因為Nutella本身偏稠身，不易營造出「流沙」效果，建議混入些較稀的醬料。

榛子醬流心西多士食譜

健康小貼士：

按照Nutella官網的營養標籤，每15克就有81卡路里，糖含量為8.4克；因此今次分量大約相等於162克卡路里及17克糖。據漢堡消費者中心在2017年1月的資料指出，一罐Nutella當中有近乎2/3都是棕櫚油加糖的成分，而朱古力及榛子比例加起則不過1/3。曾有指棕櫚油經高溫加熱後會產生致癌物「縮水甘油脂肪酸」，換言之吃得過量會增加患癌風險，不過母公司Ferrero已公開澄清Nutella可安全食用。無論如何，Nutella始終高糖高卡，不宜吃得過量，偶然放縱一次便夠。

Nutella是早餐及下午茶時段的好良伴，其官網就有逾50個參考食譜，分成不同難度，各位除了製作這個流心西多士之外，也可試著跟官網的指示炮製更多甜品！（圖片來源：Nutella）

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