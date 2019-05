點解間間戲院都有爆谷賣？全因係搖錢樹？一文看清戲院爆谷由來！

每當走進電影院,總是能聞到撲鼻的奶油爆谷香。或是購票時,電影院服務人員還會不時親切的問你一句「飲料、爆谷需要嗎?」。但到底是什麼時候開始我們將「爆谷」與「電影」這兩件事情連結在一起的呢? 文:食力編輯部

早期無聲電影怎容得爆谷打擾?

現在,爆谷或許已成為人們進入電影院前人手一包的零食,但其實在一開始「爆谷」並沒有這麼受到電影院的歡迎。

1900年第一部有聲電影於巴黎放映問世,但直至1923年第一部畫面與聲音同步播放的有聲電影才登陸美國紐約,在此之前,電影院播放的是「默片」,且由於默片沒有聲音、需要透過文字傳達,而使得受眾局限在部分上流知識份子。

在播放默片的安靜電影院中,爆谷吃起來清脆、紙袋又會沙沙響,在安靜的電影院中令人抓狂外,還可能因為打翻弄髒劇院中高級豪華的地毯與座椅,造成不必要的麻煩或導致顧客的不滿,對於想吸引上流知識份子顧客的電影院來說,當然不可能讓爆谷進入劇院中販賣了!

有聲電影為「爆谷」偷渡起了開端

但隨著有聲電影的出現,看電影這件事擺脫了文字的限制,而成為了一項「大眾文化」。過去以供應的方便性及便宜價格深受一般民眾喜愛的爆谷,也漸漸成為電影院的熱門「偷渡客」,偷偷跟著電影的「聲音」溜進入了電影院!

經濟大蕭條造就爆谷成為「搖錢樹」?點擊圖片看答案!

直至今日我們不管在家中或在電影院,只要想到「電影」就會有「爆谷」的香氣揮之不去啊!但要小心的是,爆谷的熱量可不低,一包中型250公克裝的爆谷,鹹的一包1250大卡,甜得更高達1625大卡,若是喜歡甜鹹各半,則大約也有1438大卡!熱量這麼驚人,別在配電影的同時,也不自覺地一個人吃光光呀!

參考資料:POPCORN.ORG;Why Do We Eat Popcorn at The Movies?

延伸閱讀

放假就是要耍廢 電影院爆米花套餐組合熱量比一比

你「喝」過爆米花嗎?黑松沙士搶跟跨界聯名熱潮!

【本文獲「食力」授權轉載,原文:你想過為什麼看電影一定要吃爆米花嗎?這款電影院搖錢樹是怎麼來的?】