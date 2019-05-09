【番茄肉丸食譜】自製茄汁配意粉一流！肉丸牛豬比例點先最好？

撰文：余曉彤
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肉丸在西式菜當中是經常出現的食物，仿佛配上什麼類型的主食都會非常適合。今次所教的食譜並非香港人熱愛的瑞典肉丸，而是經典菜式番茄肉丸。以為做法好麻煩？那你便錯了，因為它是一鍋到底的料理，非常簡單，再配上自家製的番茄醬，令整個菜式更上一層樓。
攝影、攝錄：詹郭敏、林宛津
剪接：潘諾兒
肉丸最重要當然是牛肉和豬肉比例，到底各方材料的比例要如何才能製作出好食的肉丸？根據過往多次製作肉丸的經驗，發現牛肉和豬肉的比例為2：1最好食。有濃濃的牛肉香味又非常有咬口。而醬汁方面，這個番茄醬我會稱為黃金番茄醬，因為酸甜適中，令人想一口一口的吃下去。不論配上意粉、飯或薯菜都美味依然，大家平常製作其他菜式時也可以用上這個番茄醬食譜！
另外，如果擔心肉丸會散開的話，搓完可以先用保鮮紙包住，放進雪櫃冷藏一會令肉丸定型。而且不要貪心，把肉丸搓成太大，否則容易出現肉丸的表面煎燶，肉心還未熟的情況。
番茄肉丸食譜
健康小貼士：
茄紅素在罐頭茄膏或茄汁的含量比新鮮番茄來得高，而且，經過加熱與加工過的茄紅素，比未加熱及加工的茄紅素更容易被人體吸收。
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鵪鶉蛋肉丸食譜
|食譜
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番茄肉丸（煎）
|材料
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免治牛肉300克、免治豬肉150克、鹽1茶匙、糖1/2茶匙、胡椒粉適量、麵包糠10湯匙、芝士粉5湯匙、蛋1隻、牛奶3湯匙、羅勒葉適量
|做法
|1. 將肉丸材料按次序免治牛肉、免治豬肉、鹽、糖、胡椒粉、麵包糠、芝士粉、蛋、牛奶放進一個大碗，拌混。
|2. 用手將肉漿搓成肉丸。
|3. 用中高火燒熱鍋，加少許油，再加入肉丸煎至表面金黃色，備用。
|4. 用同一隻鍋加入番茄醬材料拌混，煮滾。
|5. 加入肉丸，再用中小火煮至熟透。
|6. 灑上羅勒葉和芝士粉，即成。