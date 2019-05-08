【濕疹食物】劉小慧製蛋黃油數千人分享　中醫古方助濕疹止痕？

劉小慧與蘇志威同框亮相Facebook Live，親自示範「蛋黃油」的製法，劉小慧找來患濕疹的朋友，現身說法蛋黃油的神奇，「搽咗一個星期好番好多！」 有濕疹小朋友的家長也效法製作，稱塗了蛋黃油1.5小時後「阿仔已經唔痕」，大家冒著濃濃油煙也要炒蛋黃油，盼對紓緩濕疹有效，我們也請教中醫師有關蛋黃油的功用。

劉小慧笑稱自己是#得閒修女、#烈女媽打，5月6日於個人專頁先上載一對Before and After的濕疹手，稱塗了無藥性、無化學物質的「法寶」6天後，「爛手」的傷口康復了不少，效果為之驚人。晚上邀請「爛手」的主人Carmen現身，暢談由小至大的濕疹困擾。Carmen的濕疹先在大腿兩側爆發，然後轉攻嘴唇周圍，膚色黯黑脫皮，被友人笑稱是「漢堡神偷」，其實大家也替她肉赤，之後濕疹蔓延至雙手，痕、痛、出水…痛苦難當，維持看西醫，塗類固醇藥膏每天兩次，醫生稱塗類固醇藥膏一星期後需要停止，不過Carmen說到停用類固醇藥膏後，患處痕癢不息，一直「追住塗」藥膏，類固醇藥不但令皮膚變薄而且使膚色不均。

5月6日，劉小慧於個人專頁上載影片教學，30分鐘的視頻之下半部示範蛋黃油製作。（圖片截圖：劉小慧 Winnie Lau FB）

劉小慧隨後揭盅「法寶」為蛋黃油，她根據她的中醫師傅之古方，再自行於家中提煉蛋黃油， 給Carmen塗了蛋黃油一小時後，患處已經止痕，「出水」的地方已經變乾，沒有再出水。於是，隨後數天發現患處痕癢時，再塗蛋黃油，本來抓破流血的傷口漸漸結疤。

劉小慧稱濕疹友人雙手塗了無化學物質的「法寶」6天後，「爛手」的傷口康復了不少。（圖片截圖：劉小慧 Winnie Lau FB）

之後，蘇志威出馬幫手炒蛋黃油，見他們用猛火，鐵鍋，加入五隻熟蛋黃（不要蛋白）炒，目測可出30毫升蛋黃油，不加鹽；不加油！用鍋剷壓爛及壓碎蛋黃並保持翻炒，直到蛋黃炒焦，片中所見炒蛋黃期間，油煙愈來愈強勁，整個廚房被濃濃白煙籠罩，大概廿多分鐘，焦燶的蛋黃變作一團，擠壓出黑色的蛋黃油，終告完成。

點擊以下各圖睇「劉小慧蘇志威炒蛋黃油過程」及「網民仿傚製作的製成品和試用感受」：

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據《本草綱目》記載蛋黃油稱雞子油：「雞子油，甘溫無毒，和粉敷頭瘡。療小兒驚熱下痢。小兒服之去痰熱，主百病。」另也寫道：「卵油甘溫無毒，和粉敷頭瘡」。

我們請教註冊中醫師陳圳堅：「中藥書籍曾記載，蛋黃油可以外用於燙傷，嬰兒皮膚熱毒瘡、皮膚過敏情況。可止痕，減少紅暈，加快破損的皮膚埋口及減少皮膚乾燥。」對於濕疹有紓緩不適之用，但不能講治療濕疹，因為濕疹根源是體內陰陽失調而發，如果因外在接觸而引起的皮膚問題，外用雞蛋油也可以接受。」另外，我們也請教陳俊傑醫師，傑醫師稱：「蛋黃油治皮膚瘡症，據醫書記載功效頗好，紓緩濕疹痕癢有部分療效，但大面積的皮膚問題，最好根據醫師指示配合其他中藥。」

蛋黃油近來變成健康熱話，有濕疹困擾的人不怕強油煙提煉蛋黃油，要看效果如何，是否如醫書所言有止痕效果。（圖片：網民FB截圖）

坊間亦有內服蛋黃油對抗身體病症之說，例如抗腸胃疾病（消化不良、腹瀉等）、呼吸道疾病（小兒百日咳、改善氣喘等）、抗失眠及疲勞、抗記憶力衰退、改善身體氣血不足等。就此，陳圳堅醫師稱：「外感未癒，腸胃消化不良者，水痘病人都不宜食用蛋黃油。補血、安神、治失眠及治腹瀉，其功效在醫書上有記載，另外一些功效是要加其他藥物的，舉例蛋黃油加百合，助益胃、養陰、除心煩、減少不安及緊張感。」傑醫師亦補充內服蛋黃油，不宜誇大功效，要向中醫就診，方是上策。