【減肥】用低碳飲食減磅隨時命都短幾年？點先可以降低風險？

要數到近年最流行的飲食減肥法，一定是非低碳水化合物飲食（Low-carbohydrate diets）莫屬，即使這個飲食法顛覆了每個人從小學起對飲食金字塔的認知，但是由於網上都盛傳着低碳水化合物飲食法的效果，所以吸引了不少人爭相仿效。

「2星期減7磅」、「2個月瘦10公斤」⋯⋯這些都是低碳水化合物飲食法所聲稱的成效，由於傳統的營養學上都不贊成不吃碳水化合物，因此低碳水化合物飲食法的成效，一直都受到科學界的質疑。

按圖看甚麼是「低碳水化合物飲食」：

顧名思義，低碳水化合物飲食即是盡量減少每一餐所吸收的碳水化合物含量，以吃含脂肪比例較高的食物代替，較溫和的低碳飲食法是把碳水化合物攝取量由正常的55-75%降至20-30%。（網上圖片）

根據衞生署和世衛的營養指引，由於碳水化合物是身體能量的主要來源，所以都建議成年人一天的碳水化合物攝取量應佔總熱量的55至75%，而低碳水化合物飲食會吃比建議更低的碳水化合物。

美國醫學期刊《Lancet Public Health》的研究報告指出，使用中碳飲食人士（即是50-55%的熱量來自澱粉質）的壽命，比低碳飲食人士（少於三成熱量來自澱粉質）多4年，原因是中碳飲食人士的免疫能力較高，所以死亡風險相對較低。

研究用了25年的時間，在美國邀請了15,428名45-64歲的成年人填寫飲食問卷，藉此得出他們從食物中獲取碳水化合物、蛋白質、脂肪的比例。研究指出，採用中等碳水化合物飲食的人，從50歲之後開始預計還能再活33年，即至85歲，比在碳水化合物獲得30％或更少卡路里即低碳飲食的人多活4年、比30％-40％的一組多活2.3年、比在碳水化合物獲得65％卡路里的高碳飲食人士多活1.1年。

按圖看原因和降低風險辦法：

由於低碳水化合物飲食法倡議用動物性蛋白質和脂肪取代碳水化合物，所以選用低碳水化合物飲食法會令人比平時的飲食吃更多肉類和奶類。（資料圖片）

減肥是否一定會變靚就見仁見智，但減肥減到命都短幾年又是否值得呢？

資料來源：《Lancet Public Health》研究報告，BBC