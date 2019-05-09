【減肥】容祖兒朝氣勃勃減肥餐單　最愛蛋三文治不需每天吃得精彩

容祖兒入行20週年，將於8月5日在紅館舉行《PRETTY CRAZY容祖兒演唱會》共18場。2年前的演唱會在即之前，容祖兒密密做運動，控制飲食修身。

容祖兒自1999年出道，不經不覺在樂壇已走過20年時光。由新人到天后；由被揶揄「大牙肉」到愈大愈靚；由微胖女到索女，容祖兒似乎甚少對抗外間閒言閒語，積極唱好自己的歌，或如她的歌《心之科學》中的幾句：「情人不愛你還不愛你，憑甚麼否定你，月光有人撈起；有人瞧不起。」將情人換旁人，意義大致相通吧！

容祖兒保持完美身段常為好演出備戰。（圖片：容祖兒IG）

容祖兒紅足廿載，貴為香港樂壇的女王之一，很少人否定這點，她打破了很多本地女歌手所創的獲獎記錄，也積極打破微胖女不夠fit的命運。早些年森美曾經訪問過Joey，森美問容祖兒何時肥過？Joey自己回答：「我唔係肥，但唔夠fit，我覺得現今女性，你可以買一件很名貴嘅衫着上身，但不及你有完美身段。」森美對此深表同意：「因為我都肥嘛，而家fit咗，（Joey在旁已急不及待回應）着返同一件衫，兩回事！」Joey：「fit咗着乜都得，着$10一件T恤都好睇。」

為演出採排呼拉圈高難度動作。（圖片：容祖兒IG）

訪問中Joey繼續暢談減肥方法，她分享會上網搜尋一些好健美的人，學習他們如何keep fit，潛意識下會想好像他們一樣。至於飲食方面，她先提到吃得健康十分重要，特別是女生，不能常常以冷冰冰沙律當正餐，因為如果屬於寒底的女生，常吃「生冷」反而對身體不好。Joey自己會吃1斤灼菜，然後吃些魚肉及雞肉，保持均衡飲食。坊間傳聞容媽媽吃得比較清淡，也影響了Joey的飲食習慣。

容祖兒為演出常勤於排舞。（圖片：容祖兒IG）

森美遞上網上流傳的容祖兒減肥餐單問到：「這是你的餐單？還是被屈成是你的餐單？」Joey首先否認，說自己從來沒有發佈過任何正式的減肥餐單，但她看着聽着森美手中的那一份，想想又點點頭，「我又真係有咁食啊！不過可以再加奇異果或火龍果，飽肚又滑腸。」於是森美笑問，那麼這份應該稱為甚麼餐單好呢？容祖兒笑答：「容祖兒朝氣勃勃減肥餐單！」森美在旁拍手笑不攏嘴。

大家網上搜尋「容祖兒朝氣勃勃減肥餐單」可重溫Joey訪問外，點撃以下各圖有「朝氣勃勃減肥餐單」細列內容，更多Joey預備演唱會時的keep fit飲食及靚相：

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