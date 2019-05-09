【羽衣甘藍】葉黃素比菠菜高3倍護眼最好！沙律果昔小吃點食都得

一般人想到要顧眼睛就要吃葉黃素，而講到葉黃素又想到蔬菜中含量最高的是菠菜，其實並不然！近年來歐美國家流行的一個綠色蔬菜叫做羽衣甘藍（Kale），甚至被譽為「超級食物」！ 文：食力編輯部

羽衣甘藍葉黃素含量是葉菜界的 No.1？點擊圖片看答案！

好健康可是好難吃 該怎麼讓羽衣甘藍不苦澀！

在美國的超市中，隨處可見羽衣甘藍的身影，你可能無法接受羽衣甘藍較粗的口感以及帶有微苦、微澀、微酸的味道。但你走到果昔店「Jamba Juice」，菜單上就有羽衣甘藍口味的果昔！羽衣甘藍跟檸檬、桃子、香蕉、南瓜子，或是跟芒果、希臘乳酪、奇亞籽，一起打成健康果昔，喝起來帶有酸甜的口感，水果中和了羽衣甘藍的苦澀味，是連小朋友也會喜歡的味道！就連美國星巴克也有販售低溫烘烤的羽衣甘藍脆片（Kale Chips）！成分包含葵花子、芝麻醬、洋蔥、海鹽等等，吃起來鹹香鹹香，但小心別在外頭吃它，否則你的牙齒上會沾上很多綠色小碎片！

Jamba Juice的Amazing Greens中添加了羽衣甘藍作為營養來源之一，喝完一杯就飽飽！（圖片來源：Jamba Juice官網）

台灣也買的到羽衣甘藍！你可能好奇，羽衣甘藍在國外如此盛行，那住台灣的鄉親想吃吃看該怎麼辦呢？目前台灣除了有從歐美進口的羽衣甘藍之外，也有台灣的農民在台南、南投埔里山上種植，價格也比進口低上不少！有興趣想嘗試羽衣甘藍特別的風味及口感的話，或許可以買來體驗試吃看看！

參考資料：Lutein and Zeaxanthin - Eye-Friendly Nutrients

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：想顧眼睛？除了吃菠菜，葉黃素含量第一名的超級食物其實是它！】