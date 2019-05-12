【尖沙咀小店】港式漢堡小店　慢煮烹調惹味餡料　小食更驚喜！

久聞小店的港式漢堡包以慢煮而著名，今次趁周末特意早一點走來潮聖，幸運地即時有位坐。

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座位不多，眾食客都有默契地食完就離開。快手點了「黑松露芝士牛堡」及「香辣煙肉磨菇芝士牛堡」配薯格／炸燒賣連飲品套餐。

這間港式漢堡以慢煮而聞名。（作者提供）

看着半開放式廚房，聽着油炸聲此起彼落，令貓人早已滿心期待。等候約八分鐘，店員將兩份漢堡送上來。

餐廳用的是半開放式廚房，看着師傅在準備的等候時間也是一種樂趣。（作者提供）

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是次人均消費：約港幣65元

貓人為食指數 （最高10分)：

美味：8

服務：8

環境：7

抵食：7

回頭：8

整體：8

嘉寶漢堡 KABO Burger

嘉寶漢堡KABO Burger。（作者提供）

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「撐本地小店 初嚐慢煮漢堡」​】

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